O que não pode faltar na lista de metas 2023

O fim do ano se aproxima e junto com ele as promessas escritas nas listinhas de metas e objetivos para o ano que vai chegar. Já fez a sua? Se não fez, eu sei que vai fazer, nem que seja mentalmente, não é verdade?

Pois bem, digamos que eu e você leitor (a) somos amigos e, como virginiana nata, sou aquela do grupo que gosta de aconselhar e, derrubando a tese de que “se conselho fosse bom a gente vendia”, vou te dar de forma gratuita, pois, afinal amigo que é amigo quer ver o outro cada vez melhor.

Aconselho que você inclua na sua listinha de 2023 dar atenção a sua COMUNICAÇÃO. Parece simples, mas esse assunto é mais complexo do que você possa supor justamente porque, por muitos anos, fomos habituados a pensar a comunicação somente como aquilo que falamos e escrevemos. E isso é apenas parte de um combo que tem muitos outros elementos e recursos importantíssimos e essenciais para que tenhamos uma jornada menos desafiadora, seja ela pessoal ou profissional.

Mas, antes de prosseguir o assunto, lhe pergunto: e se a comunicação se resumisse a fala e a escrita? Como anda a sua?

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial apontou que 88% dos CEOS valorizam a comunicação interna e a conversa entre lideranças e liderados. O movimento se acentuou com a pandemia que fez com que muitos processos de comunicação fossem repensados para que houvesse mais assertividade e menos ruídos na comunicação escrita e verbal. Logo, estar atento a como você se comunica nessas esferas é fator aliado para contratação e/ou manutenção em seu cargo. Nos relacionamentos pessoais então nem se fala, buscar a melhoria na comunicação já salvou muitos casamentos.

O fato é que nossa comunicação vai além e meu conselho é que você olhe pra isso de forma geral mesmo, abrangendo tudo que ela traz.

Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Seu comportamento comunica se você está agindo como reflexo de ansiedade ou de apatia, sabia? Ambos são prejudiciais e vão detonar com seus relacionamentos. Como você tem pensado a roupa que usa? Isso não tem nada a ver com grife, mas tudo a ver com autoimagem. A forma como você lida ou cuida de você também comunica.

A gente costuma “departamentalizar” nossas promessas de fim de ano, tem aquilo que prometemos para área da saúde, para carreira, para vida pessoal e por aí vai. Porém, é vital lembrar que o fio condutor de todas as áreas da nossa vidas é a COMUNICAÇÃO.

Então, vamos olhar com mais carinho para ela em 2023?