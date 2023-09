O que é uma pessoa interessante para você?

Um dia desses me fizeram a seguinte pergunta: “O que é pra você uma pessoa interessante?” E ao responder, que era alguém que conseguia despertar o interesse do meu olhar de uma forma que fixava minha atenção no seu papo, nos gestos e na presença envolvente. Eu ouvi: “Ah amiga, você tá muito filosófica pro meu gosto”.

Então, eu devolvi a pergunta para quem, inicialmente, me fez e obtive como resposta: “Alguém interessante é alguém que sabe se vestir com elegância, que escolhe bem os sapatos, que já viajou para vários lugares do mundo, que se cuida e por aí vai”.

Discordo, não é. Mas, essa resposta não me surpreendeu porque tem muita gente que associa uma pessoa interessante a uma bolsa, a estética, a condições financeiras, a intelectualidade, a poder, etc. Porém, temos vários exemplos de pessoas que tem tudo isso e sequer você tem vontade de estar perto.

A interessancia em alguém começa na presença. Do contrário, a conta não fecha. E tem mais, pessoas interessantes, geralmente, são pessoas interessadas, que escutam com atenção ativa e que olham nos olhos. Quer algo mais envolvente que isso?

E sim, as habilidades intelectuais entram no combo porque, afinal de contas, os melhores papos fluem com quem tem repertório, seja ele de livros ou de vida. Mas, quantas pessoas inteligentíssimas conhecemos que são arrogantes? Ou que nem nos permitem conhece-las porque não se abrem, não sorriem, não gostam de aproximação?

Muitas pessoas munidas com suas bolsas de grifes e seu passaporte carimbado sequer tem um tempero chamado “borogodó”, aquele que torna a pessoa atraente pela essência, sabe?

Então, continuarei defendendo que melhor do que ser alguém interesseiro, que só olha para os outros buscando tirar proveito de algo, é ser alguém interessante, que olha com olhar de curiosidade, de disponibilidade, de vontade de aprender, de doar, de compartilhar.

A interessancia habita onde habita o interessado. E a partir disso tudo fica mais interessante.

Pense nisso!