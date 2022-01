O ano muda, seu nome não

Todo início de ano, que dura janeiro in-tei-ro, vem acompanhado daquela listinha de “esse ano eu vou...” com vários checks pendentes do ano anterior e com uma ou outra novidade.

Nada de errado com isso, pelo contrário, a virginiana aqui adora uma listinha, faz e recomenda para inícios, sejam eles de semanas, meses ou anos. Cumprir ou não vai ser de acordo com a rotina de cada um, pois, o que acontece na sua sala, no seu whatsapp ou no grupo da família só você sabe.

Mas, o papo que eu quero ter com você, caro leitor, é outro. É sobre o seu nome. Sim, esse pelo qual as pessoas te conhecem.

O ano muda, a listinha mais ou menos, porém, seu nome NÃO. Ele, que é sua marca pessoal, permanece ali exposto no RG, nas redes sociais e na boca das pessoas.

E aí? Que tal entender de uma vez por todas a força que isso tem?

Que tal colocar isso na sua listinha com a descrição de “vou fazer a gestão da minha marca pessoal, do meu nome”.

Ou você quer mesmo passar a vida inteira conhecido como o “José da Empresa X” ou a “Maria da Empresa Y?!? E nem posso te garantir a vida inteira, pois, não existe contrato vitalício na CLT (nem em lugar algum, devo lhe informar!)

Seu nome deve ter força suficiente pra caso um dia você seja desligado dessa empresa que virou seu sobrenome, as pessoas possam ter uma percepção valiosa sobre você e suas habilidades.

E pra você que é autônomo, como a colega aqui, seu nome deve ter força o suficiente pra ser (bem) indicado, seja pelos seus serviços ou produtos.

No meu caso, eu sempre sonhei em trabalhar com liberdade geográfica e meu nome me permite isso.

Olhe pra seu nome agora, ele é seu poder.

Pense nisso!