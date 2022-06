Não, você não precisa jogar de ladinho

Há de se ter muito cuidado quando se trata de “trends”, as modinhas em alta que, geralmente, tem origem no Tik Tok e viralizam. Esse tipo de vídeo pode ser legal para determinados segmentos, mas não para todos. Esse tipo de vídeo pode cair super bem para algumas marcas pessoais e em outras ter uma performance que depõe contra e não a favor.

Nossa marca pessoal, que é nosso nome e sobrenome, está a todo momento gerando uma emoção no outro, seja quando ele entra em contato conosco de forma presencial, seja quando nos posicionamos digitalmente. Então, antes de deixar o algoritmo tomar conta das suas ações e fazer você acreditar que precisa realizar uma “trend” por conta de engajamento, lembre de quem você é, o que quer comunicar, sua intencionalidade e o que é congruente com sua autenticidade.

Marca pessoal é muita mais sobre ser sentida do que propriamente dita, sabia? Afinal, eu posso dizer o que sou, mas o outro vai formar opinião sobre mim através do que ele sente ao ter contato comigo de forma off line e on line. Não é a toa que nem precisamos abrir a boca para que o outro já tenha uma percepção sobre nós.

Entenda, portanto, que tiktokear pode não ser uma estratégia eficaz para sua marca pessoal e que não somos responsáveis pelo que o outro pensa de nós, mas somos responsáveis pelos sinais que emitimos.

Quando você tem uma marca pessoal bem gerida, você não precisa “desenrolar, bater e jogar de ladinho”

