Identidade Imagética vai além da imagem

Partindo da premissa de que tudo em nós comunica, a imagem é sim a primeira a transmitir percepções no outro. Mas, nesse combo que inclui cabelo, roupa, acessórios e demais adereços imagéticos, não podemos esquecer daquilo que não se pode tocar: o nosso tom de voz, velocidade de voz, olhar, sorriso ou a falta dele, posicionamento ou não-posicionamento, entre outras coisas que arrisco dizer são até mais importantes que a cor do seu cabelo.

Quem nunca ouviu a frase “O sorriso abre portas”? Ele não só abre, ele convida a entrar.

Eu costumo dizer que o sorriso é convidativo porque ele é uma espécie de sinal verde a aproximação. Quem quer se aproximar de quem vive com a cara fechada? Ninguém, não é mesmo?

E, claro, não estou dizendo que você deve sair por aí mostrando os dentes para todo mundo, em tempos onde as máscaras ainda fazem parte do “look do dia” isso nem seria possível, mas te convido a usar com naturalidade, espontaneidade e bom senso esse recurso tão humano e que joga a seu favor. E te garanto que dá para saber pelos seus olhos quando isso estiver acontecendo.

Se posicionar (ou não) também faz parte de nossa identidade imagética. Sobre o que? Sobre o que você quiser, desde que tenha clareza daquilo que quer. Pois, se comunicar através de um posicionamento requer, sobretudo, firmeza e repertório.

Quando você se posiciona, você está gerando uma percepção no outro e, por isso, a importância da tomada de consciência de que somos uma marca. Afinal, o que sua marca pessoal quer comunicar através desse posicionamento?

Lembrando que isso não quer dizer que você tem que se posicionar sobre tudo. Tem gente que confunde e fica por aí emitindo opiniões rasas somente para “surfar na onda” do assunto que está nas redes sociais, na boca do povo e nos trendings topics do twiiter. O que não imagina é que sua opinião sem embasamento também entra no combo de sua identidade imagética, pois, comunica, gera emoção no outro e, consequentemente, causa uma percepção.

E a nossa voz que eu também citei lá no início deste artigo? Essa vai ficar para destrincharmos em nosso próximo encontro por aqui. Combinado?

Bel Soares é especialista em Branding Pessoal e Comunicação Humanizada