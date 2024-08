Identidade autoral

Pode se dizer que clichê é uma ideia já muito batida, uma fórmula muito repetida de falar ou escrever, um chavão. Muitas vezes os clichês são compreendidos como frases ou ideias prontas e podem retirar a credibilidade daquilo que está sendo dito.

Um exemplo é o tal “seja você” que tomou conta da internet, dos posts e da fala de coachs e gurus do marketing digital. Algo de errado com ele? Não, pelo contrário, é tão importante que você seja você mesmo que deveríamos falar menos e agir mais. Ser exemplo disso, sabe? Costumo dizer que o exemplo arrasta, então, para que eu aconselhe que alguém seja ele mesmo, é ideal que antes, sobretudo, eu esteja ocupando o lugar de ser eu mesma e gostando do lugar que ocupo.

É importante lembrar que tudo na vida começa por uma decisão e, apropriada de mim, eu te aconselho: tome a decisão de ser você mesma todos os dias.

Conheço mulheres que tem tudo, mas não se admiram. Conheço mulheres que tem muito conhecimento, mas não confiam em si. Que podem, mas não se autorizam.

E sabe onde mora a origem disso? Na falta de entusiasmo por si mesma. No desinteresse por quem são. Muitas vezes tornam-se invisíveis para os outros e para as oportunidades, pois, para ser interessante para o mundo, você precisa primeiro ter interesse, curiosidade e apetite por si.

Bom, então depois de tomar a decisão, você precisa aceitar e receber o desassossego que acompanha todo processo de mudança. É como rearrumar uma casa. Primeiro a bagunça, depois a ordem.

Entenda, sua vida precisa ser autoral e que delícia que é ser a escritora da nossa própria história. Como bem disse a escritora Nay Menezes: “Seja sua do sentir ao agir”.

Neste exato instante existe uma mulher se dando mais uma chance a partir de uma nova perspectiva de si mesma. E, infelizmente, também tem uma mulher que não consegue temperar sua própria vida, não consegue morar em si e não consegue fazer dela mesma o seu lar doce lar.

É preciso se querer toda para aprender a se amar na luz e na sombra.

Neste instante a quais pensamentos você está alocando sua energia? Neste instante qual a ação quer vir a tona mas você duvida? Neste momento o que você precisa se dar?

Treine, se pergunte, traga para a consciência e você se verá inspirada a refletir sobre sua autenticidade e confiar na sua expressão.

Logo isso vai ser algo natural pra você.

Tem uma outra frase que eu gosto muito, e gostaria de dividir com vocês, que diz “sempre eu, nunca a mesma”. É bem por aí.

Ser mutante é enriquecedor e ser autora da própria vida é uma decisão cara - e divertida - que te faz ter a sua identidade autoral. Diria que essa identidade é um documento libertador. E, por favor, não saia sem ela.