Genuinfluenciadores: sabe do que se trata?

Você já ouviu falar em “genuinfluenciadores'? Nos últimos anos, as pessoas foram levadas a repensar a forma como encaram a vida e isso refletiu também nas redes sociais.

Influencers digitais foram abrindo (ou perdendo) espaço para os chamados genuinfluencers, que é um novo recorte no universo dos influenciadores.

A origem da expressão é a junção das palavras em inglês “genuine” e “influencer”, o que na tradução literal significa “influenciador genuíno”, que são pessoas que influenciam pela verdade. Eles possuem um posicionamento mais autêntico e genuíno e defendem o lema: “primeiro o propósito, depois a publicidade”, ou seja, eles não priorizam as famosas “publis”, mas sim o compartilhamento de suas opiniões, paixões e ideias. Mas, veja bem eu disse que não priorizam e não que eles não fazem. Pois, sim, eles fazem!

Acontece que como eles fazem questão de verbalizar o que pensam, por meio de críticas ou reflexões, consequentemente eles chamam a atenção de pessoas e negócios que se identificam com os seus posicionamentos. Daí ao defenderem um ponto de vista, eles não abrem mão de fazerem suas “publis”, desde que elas sejam com parceiros e empresas que estejam coerentes com seus ideais e compatíveis com aquilo em que eles acreditam.

Em um ecossistema permeado pela desinformação, as marcas tem achado cada vez mais válido (e muito) trabalhar com quem influencia pela verdade e pela autenticidade.

A verdade é que estamos todos sedentos por originalidade, tanto no off como no on!