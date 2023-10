Felipe Neto & Bis, um co-branding nada doce

Nos últimos dias o chocolate BIS, velho conhecido nosso, foi parar no trending topics da rede social X (antigo Twitter) por nada mais, nada menos, do que ter escolhido o influenciador Felipe Neto para ser garoto propaganda da marca.

Bom, primeiro vamos deixar claro que esta ação não foi isolada. A Bis está patrocinando o CCXP, uma convenção brasileira de cultura pop nos moldes da San Diego Comic-Com que cobre as principais áreas dessa indústria como vídeo-games, quadrinhos, filmes e séries para TV. E como estratégia, contratou Igão e Mítico, que comandam o videocast PodPah, para serem os nomes a frente desta campanha.

Felipe Neto participou de um episódio do PodPah de camisa azul e saboreando os vários chocolates Bis que estavam pela mesa. E também falou da marca na sua rede social, além de outras ativações que fazem parte do contrato.

Até aí tudo ok? Sim, marcas são livres para negociarem com quem quiserem. E isso vale para marcas corporativas e para marcas pessoais. Para CNPJ e CPF.

Porém, ao associarmos nossa marca a algo ou alguém, comunicamos e emitimos o sinal de que nos identificamos com aquilo. O chamado co-branding, que é a parceria ou aliança entre duas marcas para promoção de ambas, precisa ser muito bem pensado. Muito.

A Bis pensou no alcance do Felipe Neto, o Youtuber não deixaria escapar uma grande marca. E assim, deu-se o burburinho.

As pessoas contrárias ao posicionamento político e ideológico do influencer trataram de movimentar a internet para um boicote com a hashtag #BISNuncaMais e claro, a fabricante do chocolate tratou de ser rápida na resposta alegando que tal contratação foi baseada no universo gamer e não no posicionamento político do contratado.

A fabricante também aproveitou para deixar claro que o “cancelamento” não afetaria as vendas de uma marca consolidada e que possui brand Equity.

Bom, contra fatos não há argumentos. Mas, contra sinais há.

A escolha de Felipe Neto, que tem sua imagem hoje politizada, arranhada e polemizada, na minha opnião foi um péssimo co-branding. E sim, ao assinar com ele, a marca assinou com todos os sinais que ele emite.

As parcerias que fazemos também falam por nós. E eu tenho certeza que essa foi doce apenas para o bolso dele!