É sobre falar, mas é também sobre ouvir!

É cada vez maior o número de pessoas buscando ajuda para se comunicarem melhor no intuito, na maioria das vezes, de terem uma boa oratória. Falo “na maioria das vezes” porque não podemos deixar de fora os que buscam a melhoria na escrita ou na forma como comunicam os seus sinais não-verbais, aquilo que emitimos (comunicamos) mesmo quando estamos calados.

Mas, vamos focar nos que buscam cursos, mentores, imersões e outras práticas para ficar "expert" na fala. Suas queixas e os pedidos de ajuda focam na necessidade de expressão e até aí não há problema algum, desde que compreendam e internalizem que para conquistarem a habilidade de uma fala eficaz precisam, sobretudo, saber ouvir.

Oratória não é e nunca foi apenas sobre falar; é também sobre ouvir e se adaptar.

A prática começa quando você - fora do lugar de fala - está verdadeiramente atento ao que está sendo dito, inclusive atento às expressões faciais e a linguagem corporal de quem está emitindo a mensagem.

Ajustar a sua comunicação com base no que você vê e ouve também o ajudará a manter a atenção e o interesse daqueles com os quais você interage, sabia?

Por isso que defendo que deveria existir (e ser igualmente usada) também a expressão “Lugar que Cala”, talvez assim as pessoas dariam o protagonismo tão necessária para a arte da escuta.

E sabe porque as pessoas tratam a escuta como coadjuvante? Por conta, muitas vezes, da ansiedade. E como cuida dela? Se percebendo, se conhecendo, buscando se curar.

Cá estou batendo na tecla do autoconhecimento não é mesmo? Não adianta, a gente sempre vai esbarrar nele.

Pois, afinal, tudo é sobre falar e também sobre ouvir. Tudo é sobre expressão e expansão. Então, se tá buscando se comunicar melhor, comece por ouvir melhor também. Combinado?