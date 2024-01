Há alguns meses minha história foi contada em um dos capítulos do livro “Quem manda na minha vida sou eu” e, vez ou outra, recebo mensagens de leitoras com perguntas diversas que variam entre “Como superou seus traumas de infância?” até “Como se tornou comunicadora?”. Porém, nos últimos dias recebi uma pergunta que achei bem diferente daquilo que eu estava habituada a responder: “Como ser autodidata?”.

Nunca me considerei uma, mas decidi responder com um exemplo que cabe para uma reflexão sobre o assunto.

Pense na seguinte situação: você está numa mesa de restaurante e na mesa ao lado tem duas pessoas conversando há horas sem parar. Você percebe que elas estão completamente conectadas, sorridentes e leves. Uma cena bonita de se ver, sabe? Daí você percebe que uma dessas pessoas é você de hoje, em 2024, e a outra pessoa também é você, só que a sua versão de 2032. Ou seja, é o seu eu do futuro conversando com o seu eu de agora, mas com um detalhe que pode mudar tudo: essas duas pessoas se amam e se divertem na própria companhia. Então, me diga: sobre o que você gostaria de conversar com você mesmo nessa cena? como você quer estar daqui 8 anos? quais seriam as suas histórias na mesa? O que você você aprendeu? que habilidades desenvolveu? sobre quais assuntos você iria falar por horas? Parece, mas não é tão simples responder.

Minha sugestão: pense em todas essas coisas como uma lista, organize o que responder em tópicos, entenda quais são suas prioridades e por onde vai começar e, em seguida, faça um planejamento para estudar sobre esses temas durante a semana.

Crie metas para você e cumpra nem que seja 10 minutos por dia, não negocie isso, pois, pode parecer pouco agora, mas 10 anos de uma jornada totalmente autodidata e livre fará de você mesmo a sua melhor companhia - e, consequentemente, para todos à sua volta, afinal, quem está disposto a melhorar a si mesmo, melhora o mundo.

Isso, na minha opinião, é uma postura autodidata.

Pense nisso!