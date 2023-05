Aluna exemplar? NUNCA FUI!

Por conta de escrever artigos para esta coluna e estar apresentando um videocast, tem sido bastante comum as pessoas me perguntarem se eu sempre tive facilidade para escrever e para falar em vídeo. Quando somos abordados por perguntas que envolvem a nossa jornada profissional, é inevitável não lembrar de nossa trajetória que, no meu caso, começou lá na escola.

Não fui uma aluna exemplar, esse posto ficou para minha saudosa irmã Maria Carolina que tirava notas excelentes e jamais soube o que era uma prova de recuperação, algo que eu era quase uma especialista. Mas, identifiquei muito cedo que uma menina de origem humilde precisava se destacar em algo se quisesse ao menos vislumbrar um futuro diferente. Foi aí que acredito que a comunicação me salvou.

As matérias da grade curricular continuavam sendo uma verdadeira chatice pra mim, estudava na véspera da prova só pra garantir passar de série. Em compensação, tudo referente a atualidades me fascinava, então, criei o hábito de ler o jornal impresso. Gostava de acompanhar também os telejornais e a programação de rádios de frequência AM. Com isso, me tornei aquela que todos diziam que sabia tudo que tava acontecendo no mundo. Nem era tanto assim, mas confesso que era muito bom saber de quase tudo um pouquinho.

Do vício no amontoado de letrinhas do impresso passei a gostar de leitura e, consequentemente, dos livros. Foi quando me apaixonei pelas crônicas e por vários cronistas.

E o que a leitura me deu? A tal facilidade na escrita, eu gosto de falar “a tal” porque não existe facilidade, nem para renomados escritores. O que existe é treino, muita escrita, hábito, constância, muita leitura e mais escrita, escrita e escrita.

A maturidade e os anos de mercado me fizeram compreender que qualquer pessoa alfabetizada pode escrever bem, mas precisa começar a escrever. O problema é gerir essa ansiedade por facilidade que domina as pessoas.

Quanto ao vídeo, não era algo que estava nos meus planos, por isso boa parte da minha trajetória foi na rádio. Mas, aprendi que desafios fazem a gente evoluir e como sou defensora da aprendizagem contínua, topei o desafio e, sem dúvida, alguma tenho certeza que a arte do improviso que aprendi lá na rádio me ajudou muito a encara-lo. Mas, quer saber o que ajuda mais do que isso? Ser movida pelo mesmo desejo da garotinha lá de trás, só que agora vislumbro um futuro melhor para mim e para minha filha. E isso é uma baita motivação pra fazer tudo com dedicação.

Ah e para vídeos também vale a máxima do “aprenda, praticando”.

Até a próxima!