A primeira impressão fica e comunica

Uma pesquisa de Nicholas Rule, realizada pelo pesquisador da Universidade de Toronto, apontou que “quanto menos tempo temos para emitir um julgamento baseado no que vemos, mais propensos seremos a confiar o que dizem nossos instintos”, ou seja, aquela primeira impressão que eu e você temos de alguém (e vice-versa) é validada pelas emoções de cada um.

Tal afirmativa, pra mim, configuraria num baita risco, caso eu não tivesse a consciência de que a intencionalidade naquilo que eu comunico é uma aliada que joga a meu favor. E você? Já tomou consciência disso? Ou prefere deixar na mão do outro (e de suas emoções) a percepção sobre você?

Pra não correr esse risco, sugiro que (re)lembre as inúmeras vezes que formou opinião sobre alguém a partir do que viu numa fração de segundos. Nesse curto espaço de tempo seu cérebro, através da visão, audição ou até mesmo olfato já formou uma percepção positiva ou negativa sobre o outro.

É aí que a intencionalidade entra. Qual sua intenção ao vestir o que veste? Qual sua intenção ao escolher a cor do esmalte? Qual sua intenção ao escolher o perfume? Qual sua intenção ao escolher o sorriso ou a ausência dele?

Já ouvi de muita gente que simplesmente não tem intenção nenhuma, que nunca parou pra pensar nisso e que tudo que usa ou faz acontece de forma aleatória. Então, que saiba lidar com a aleatoriedade das percepções formadas a seu respeito.

Há quem diga: “então terei que viver refém da opinião da opinião do outro?”. Não, de forma alguma, mas se quer ser percebido da forma que deseja, deve emitir sinais que causem essa percepção.

Se eu não me importo com a minha imagem ao sair pra trabalhar, ao comparecer numa reunião, ao atuar na minha vida profissional, o que posso dizer quando o outro tiver a impressão de desleixo ou de que estou inapropriada para a ocasião? Não terei argumentos para me defender justamente porque falhei na intencionalidade.

Seja intencional e cause uma primeira impressão alinhada com o que deseja. Vale para a vida profissional e também para a pessoal.

Até a próxima!