A nostalgia mais viva do que nunca!

Essa semana um trio de loiras que, num passado (nem tão) distante, foram consideradas rivais disparou a audiência na telinha e gerou o maior buzz nas redes sociais. Xuxa, Angelica e Eliana elevaram para outro patamar o marketing de nostalgia. Sim, ele existe, vende e engaja. Ah e emociona. Aliás, emoção é o seu forte e norte.

Quem teve a sorte de viver a época em que uma descia da nave, a outra vinha de táxi e a outra saudava os polegares, sabe bem do que eu tô falando e, certamente, ficou tão emocionado quanto eu ao ver o trio entoar “lua de cristal”. A cena poderia facilmente ter aviso preparatório aos nossos corações como “a seguir, cenas que contém fortes emoções”. Mas, quem tá preparado para revisitar o passado?

Existe pesquisa que aponta que pessoas sentem nostalgia pelo menos uma vez por semana e que esse sentimento tem o poder de amenizar sentimentos ruins como estresse e ansiedade, logo uma excelente oportunidade de pensar em estratégias que utilizem tal recurso em nossos negócios e marcas.

Se estamos vivendo a era da experiência, a nostalgia, como estratégia de marketing, surge como uma forma de alguém experenciar novamente um sentimento bom que teve no passado. Se estamos vivendo a geração de propósitos, que precisa ter conexão com as marcas, aplicar a nostalgia para se conectar e criar relacionamentos também é uma boa ideia.

O fato é que este sentimento já vem tomando conta do marketing há algum tempo e, portanto, estamos testemunhando grandes sacadas e ações neste sentido.

Vale lembrar que assim como existem memórias que mexem com nossos corações de forma positiva, existem memórias que podem trazer dor. Então, toda estratégia precisa ser pensada para gerar os frutos da intencionalidade desejada. Isso requer estudo, pesquisa e mergulho nas emoções.

O encontro das loiras foi, sem dúvida, uma das ações emocionais mais lindas dos últimos tempos. Por isso, hoje eu peço a licença poética para revisitar a minha criança que não perdia um xou da xuxa para dizer que meu beijo hoje não vai pra minha mãe, pro meu pai e pra você. E sim para Xuxa, Angelica e Eliana. Estou extasiada com o encontro até agora e não tenho a menor dúvida de que esse foi o propósito da emissora do plim plim. Parabéns!