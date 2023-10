A fé também fala por nós

Em tempos de “é Círio outra vez” costumamos conviver de forma mais rotineira com a palavra FÉ. Ela faz morada na boca do povo e nas campanhas publicitárias e televisivas. A fé dá uma aula de como movimentar a economia e unir pessoas de territórios distintos e distantes. A fé dita moda e comportamento. E quando se trata desse quesito podemos facilmente entrar no contexto da nossa marca pessoal.

Como assim Bel? O que fé tem a ver com marca pessoal? Ora, se a nossa marca pessoal é o nosso nome e sobrenome e todo pacote que carregamos – e sinalizamos – como deixar de fora um comportamento que carrega aquilo que cremos? Sim, a fé é também demonstrada através da forma como lidamos com nossas crenças.

Uma pessoa que tem fé, que não seja aquela da “boca pra fora”, tem chances maiores de ter iniciativa, ser proativa, ousar, criar e arriscar, sabia? Tudo isso porque seus movimentos são norteados pelo sentimento de que vai dar certo ou de que mesmo que não dê, algo de valioso poderá ser extraído daquilo que foi vivenciado.

Por outro lado, uma pessoa sem fé tem chances maiores de ser uma pessoa desacreditada, pessimista e até mesmo apática. Logo, isso reflete no comportamento, na produtividade e nos sinais que emite.

E caros, saibam: esse papo aqui não é sobre religião ou religiosidade. Ele tá mais para aquela velha canção de Raul Seixas que diz: “Tenha fé em Deus, tenha fé na vida”.

Ter fé em Deus cabe em várias religiões, ter fé na vida é uma escolha, um ato, um comportamento, uma decisão que vai refletir e sinalizar muito sobre nós e o que fazemos com o que nos acontece diariamente.

Meu desejo para tempos de Fé é que ela seja um sentimento contínuo dentro de nós, para além do nosso lindo mês de Outubro.

Que o Círio renove aquilo que já temos, a fé. Pra quem não tem, que o Círio te acorde para a vida e a importância de leva-la com fé.

Feliz Círio a todos!