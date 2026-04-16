Produtores de açaí se reúnem em Dia de Campo da AMAÇAI para fortalecer cadeia produtiva no Pará

A Associação dos Produtores de Açaí Irrigado (AMAÇAI) realiza, no próximo dia 18 de abril, um importante encontro voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva do açaí. O evento, intitulado “Dia de Campo”, acontecerá a partir das 9h, na Fazenda Rio da Prata, localizada no município de Santo Antônio do Tauá, reunindo produtores, autoridades políticas e instituições ligadas ao setor agrícola.

A programação inclui apresentação de projetos da associação, palestras técnicas, visita à propriedade e um momento de integração entre os participantes, encerrando com um almoço regional à base de açaí e farinha da baguda.

Fundador e presidente da AMAÇAI, Nazareno Alves relembra que a criação da associação surgiu a partir de dificuldades enfrentadas no início de sua trajetória com o cultivo do açaí. Segundo ele, a falta de conhecimento técnico resultou em grandes prejuízos, incluindo a perda de 50 hectares de plantação. A experiência o motivou a reunir produtores para troca de informações, o que deu origem a um grupo que, posteriormente, se consolidou como associação.

“Atualmente, temos cerca de 100 associados e mais de 400 participantes no grupo de troca de experiências. Discutimos temas como irrigação, adubação, espaçamento, sementes, preços e tecnologia. Esse compartilhamento de conhecimento tem feito toda a diferença para o crescimento do setor”, destacou.

Um dos pontos altos do evento será a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões, recurso do Governo Federal destinado ao fortalecimento da AMAÇAI. O investimento permitirá a execução de projetos estratégicos, como rastreabilidade do açaí, indicação geográfica do produto, ações de sustentabilidade, tecnologia e marketing para valorização da produção local.

O encontro contará com a presença de representantes políticos, além de instituições como Embrapa e Emater, promovendo um ambiente de diálogo entre produtores e órgãos responsáveis pelo desenvolvimento do setor.

Produtores de açaí Arquivo pessoal de Nazareno Alves Arquivo pessoal de Nazareno Alves Arquivo pessoal de Nazareno Alves Arquivo pessoal de Nazareno Alves Arquivo pessoal de Nazareno Alves

Além disso, o evento será realizado em uma propriedade referência na produção de açaí irrigado, com aproximadamente 250 hectares cultivados, proporcionando aos participantes uma vivência prática por meio da visita técnica.

Para Nazareno, o Dia de Campo representa um marco para o avanço da produção de açaí com tecnologia de precisão. “É uma oportunidade de unir produtores, conhecimento e apoio institucional para buscarmos novos projetos e investimentos, garantindo o crescimento sustentável da nossa produção”, afirmou.

A iniciativa reforça o papel da AMAÇAI como agente de transformação no setor, promovendo inovação, cooperação e desenvolvimento econômico para os produtores de açaí da região.