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ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Produtores de açaí se reúnem em Dia de Campo da AMAÇAI para fortalecer cadeia produtiva no Pará

Rosiane Reis
fonte

A programação inclui apresentação de projetos da associação (Arquivo pessoal de Nazareno Alves.)

A Associação dos Produtores de Açaí Irrigado (AMAÇAI) realiza, no próximo dia 18 de abril, um importante encontro voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva do açaí. O evento, intitulado “Dia de Campo”, acontecerá a partir das 9h, na Fazenda Rio da Prata, localizada no município de Santo Antônio do Tauá, reunindo produtores, autoridades políticas e instituições ligadas ao setor agrícola.

A programação inclui apresentação de projetos da associação, palestras técnicas, visita à propriedade e um momento de integração entre os participantes, encerrando com um almoço regional à base de açaí e farinha da baguda.

Fundador e presidente da AMAÇAI, Nazareno Alves relembra que a criação da associação surgiu a partir de dificuldades enfrentadas no início de sua trajetória com o cultivo do açaí. Segundo ele, a falta de conhecimento técnico resultou em grandes prejuízos, incluindo a perda de 50 hectares de plantação. A experiência o motivou a reunir produtores para troca de informações, o que deu origem a um grupo que, posteriormente, se consolidou como associação.

“Atualmente, temos cerca de 100 associados e mais de 400 participantes no grupo de troca de experiências. Discutimos temas como irrigação, adubação, espaçamento, sementes, preços e tecnologia. Esse compartilhamento de conhecimento tem feito toda a diferença para o crescimento do setor”, destacou.

Um dos pontos altos do evento será a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões, recurso do Governo Federal destinado ao fortalecimento da AMAÇAI. O investimento permitirá a execução de projetos estratégicos, como rastreabilidade do açaí, indicação geográfica do produto, ações de sustentabilidade, tecnologia e marketing para valorização da produção local.

O encontro contará com a presença de representantes políticos, além de instituições como Embrapa e Emater, promovendo um ambiente de diálogo entre produtores e órgãos responsáveis pelo desenvolvimento do setor.

Produtores de açaí

Além disso, o evento será realizado em uma propriedade referência na produção de açaí irrigado, com aproximadamente 250 hectares cultivados, proporcionando aos participantes uma vivência prática por meio da visita técnica.

Para Nazareno, o Dia de Campo representa um marco para o avanço da produção de açaí com tecnologia de precisão. “É uma oportunidade de unir produtores, conhecimento e apoio institucional para buscarmos novos projetos e investimentos, garantindo o crescimento sustentável da nossa produção”, afirmou.

A iniciativa reforça o papel da AMAÇAI como agente de transformação no setor, promovendo inovação, cooperação e desenvolvimento econômico para os produtores de açaí da região.

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