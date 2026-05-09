Pacajá celebra 38 anos com grande abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Rosiane Reis 09.05.26 17h50 Campeonato Paraense de Motocross 2026 (Foto: @bwesley_1) O município de Pacajá será palco de muita adrenalina e emoção nos dias 9 e 10 de maio, durante a realização do 2º Motocross de Aniversário de Pacajá, evento que também marcará oficialmente a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026. A competição promete reunir pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados, movimentando o esporte, o turismo e a economia local durante as comemorações dos 38 anos do município. A programação contará com mais de R$ 70 mil em premiações, distribuídas entre diversas categorias, consolidando o evento como um dos maiores do motocross paraense. O presidente da DS Sports Competições, Soró, destacou a expectativa positiva para a realização da competição e reforçou a importância do apoio recebido para a concretização do evento. “Estamos preparando uma grande festa para os amantes do motocross. O aniversário de Pacajá merece um evento desse porte, reunindo esporte, lazer e entretenimento para toda a população. A expectativa é receber grandes pilotos e um público expressivo durante os dois dias”, afirmou. O evento conta com total apoio da Prefeitura de Pacajá, por meio da gestão do prefeito André Rezende, além da parceria da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, fortalecendo o incentivo ao esporte no município. Outro destaque da programação será a locução de Christian Mascary, conhecido nacionalmente por atuar no Campeonato Brasileiro de Motocross. A presença do locutor promete trazer ainda mais emoção e profissionalismo para as disputas na pista. A organização espera um grande público durante os dois dias de competição, transformando o aniversário de Pacajá em um verdadeiro espetáculo de velocidade, adrenalina e celebração esportiva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Além da adrenalina . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!