Pacajá celebra 38 anos com grande abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026

O município de Pacajá será palco de muita adrenalina e emoção nos dias 9 e 10 de maio, durante a realização do 2º Motocross de Aniversário de Pacajá, evento que também marcará oficialmente a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026.

A competição promete reunir pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados, movimentando o esporte, o turismo e a economia local durante as comemorações dos 38 anos do município. A programação contará com mais de R$ 70 mil em premiações, distribuídas entre diversas categorias, consolidando o evento como um dos maiores do motocross paraense.

O presidente da DS Sports Competições, Soró, destacou a expectativa positiva para a realização da competição e reforçou a importância do apoio recebido para a concretização do evento.

“Estamos preparando uma grande festa para os amantes do motocross. O aniversário de Pacajá merece um evento desse porte, reunindo esporte, lazer e entretenimento para toda a população. A expectativa é receber grandes pilotos e um público expressivo durante os dois dias”, afirmou.

O evento conta com total apoio da Prefeitura de Pacajá, por meio da gestão do prefeito André Rezende, além da parceria da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, fortalecendo o incentivo ao esporte no município.

Outro destaque da programação será a locução de Christian Mascary, conhecido nacionalmente por atuar no Campeonato Brasileiro de Motocross. A presença do locutor promete trazer ainda mais emoção e profissionalismo para as disputas na pista.

A organização espera um grande público durante os dois dias de competição, transformando o aniversário de Pacajá em um verdadeiro espetáculo de velocidade, adrenalina e celebração esportiva.