Gastronomia Paraense anuncia colunistas de 2026

O ano de 2026 marca uma nova fase para o Gastronomia Paraense, plataforma que vem se consolidando como um dos principais espaços de valorização da cultura alimentar, dos empreendedores e dos saberes gastronômicos da Amazônia. Com um time diverso e qualificado, o site apresenta seus colunistas para o novo ano, reforçando o compromisso com conteúdo autoral, identidade regional e reflexão crítica sobre a gastronomia contemporânea.

Entre os nomes confirmados está Kenny Nogueira, que segue como colunista em 2026. Mestre em Arquitetura pelo PPGAU/UFPA, especialista em cozinha internacional e professor da UNAMA, Kenny é criador do Arquiteto Gourmet e vencedor do reality show Égua do Chef. Em sua coluna, ele propõe diálogos entre arquitetura, gastronomia e cultura, refletindo sobre os espaços de produção alimentar e a valorização da cozinha amazônica.

Kenny Nogueira (Imagem: Divulgação)

Outro nome que integra o time é Diego Alvino, profissional da gastronomia e especialista em processos e estruturação de negócios gastronômicos. Sua atuação une técnica, pesquisa cultural e sensorialidade, com foco no desenvolvimento de conceitos, gestão e formação profissional. Na coluna, Diego compartilha reflexões sobre identidade, território e pensamento crítico no cenário gastronômico atual.

A cozinha ribeirinha e o papel social da gastronomia ganham destaque com Rômulo Aires, conhecido como Téo. Professor de matemática por formação e educador por vocação, ele é fundador do espaço cultural Na Maré, onde une culinária ribeirinha, cultura e formação social. Seus textos abordam memória afetiva, saberes ancestrais e a gastronomia como ferramenta de acolhimento e transformação social.

Rômulo Aires (Téo) (Imagem: Divulgação)

A gastronomia saudável também tem espaço garantido com Evelyn Ferreira, campeã da primeira temporada do reality Chefe do Amanhã. Empreendedora na área de Gastronomia Natural e Funcional, é proprietária da @gastrofit.chef e idealizadora do restaurante Remanso da Amazônia. Em sua coluna, Evelyn compartilha conhecimento, experiências e práticas que unem saúde, sabor e valorização da cultura amazônica.

Evelyn Ferreira (Imagem: Divulgação)

Com mais de 15 anos de atuação na área, Edivaldo Cordeiro também integra o time. Gastrólogo, pós-graduado em Gastronomia Regional Amazônica, atua hoje em sua própria cozinha com encomendas, buffet, cursos e consultorias. Seus textos trazem a vivência prática da gastronomia, com foco em técnica, organização e valorização dos ingredientes regionais.

Edivaldo Cordeiro (Imagem: Divulgação)

Representando a força do empreendedorismo amazônico, Ronaldo Oliveira leva para a coluna sua experiência à frente da Amazônica Artesanal. Cozinheiro por paixão, ele transformou a própria cozinha em um projeto de afirmação cultural, valorizando os peixes da bacia amazônica, como o tambaqui, e mostrando como a gastronomia pode ser instrumento de identidade, memória e futuro.

Ronaldo Oliveira (Imagem: Divulgação)

Fechando o time de colunistas de 2026 está Arturo Báez, chef com formação pela Universidade de Caxias do Sul e especialização no ICIF. Finalista do Top Chef Brasil, Arturo acumulou experiências internacionais em cozinhas institucionais na Europa. Em sua coluna, ele apresenta curadoria, bastidores e narrativas que traduzem o Pará em sabor, conectando o bioma amazônico à técnica contemporânea.

Arturo Báez (Imagem: Divulgação)

Com esse time, o Gastronomia Paraense reafirma seu papel como um espaço de comunicação, cultura e identidade, onde a gastronomia é tratada não apenas como alimento, mas como linguagem, território e expressão social. Em 2026, o site amplia vozes, fortalece narrativas amazônicas e segue conectando pessoas por meio da comida e de suas histórias.

Para saber mais, siga: @gastronomiaparaense_ no Instagram.