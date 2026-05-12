Empreender com propósito: QbellaFlor transforma moda em autoestima na Terra Firme

Na Rua São Domingos, nº 400, no bairro da Terra Firme, nasce uma história que vai muito além das araras de roupas. A QbellaFlor, marca que vem conquistando espaço e clientes fiéis nas redes sociais — especialmente pelo Instagram @qbellaflor — é resultado de coragem, reinvenção e propósito.

Edilene Carvalho, a idealizadora da marca, viu sua trajetória mudar completamente após ser desligada de uma empresa onde atuou por 23 anos. Diante do cenário desafiador, encontrou na própria família o incentivo necessário para recomeçar. “Minha irmã me deu a ideia e eu abracei como uma forma de me inserir novamente no mercado. Sempre trabalhei com pessoas, e a ideia de trabalhar diretamente com a autoestima feminina me encantou”, relembra.

Mesmo sem experiência anterior no universo da moda, ela decidiu encarar o novo desafio. Com bagagem no atendimento ao público, mergulhou de vez no empreendedorismo e, ao longo do tempo, encontrou seu verdadeiro nicho: mulheres que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para encontrar peças que valorizem seus corpos e estilos.

(Foto: Arquivo pessoal)

Hoje, a QbellaFlor tem como foco mulheres acima dos 40 anos, com uma proposta voltada à moda cristã e executiva. A alfaiataria domina cerca de 90% das coleções, trazendo elegância, sofisticação e versatilidade para o dia a dia dessas clientes. “Percebi que as mulheres plus têm muita dificuldade em encontrar lojas que atendam suas necessidades. Aqui, trabalhamos com amor e respeitando a singularidade de cada cliente”, destaca.

Mais do que vender roupas, a marca se posiciona como uma aliada da autoestima feminina. Para a empreendedora, a moda tem um papel transformador. “Um look certo pode mudar totalmente a forma como a mulher se vê. Muitas chegam com a autoestima baixa, e o meu papel é valorizar o que elas têm de mais bonito”, afirma.

No entanto, o caminho não é simples. Em um mercado altamente competitivo e em constante mudança, manter-se relevante é um dos maiores desafios. “Hoje, qualquer pessoa vende roupa. Mas a QbellaFlor vende moda”, pontua Edilene, reforçando o diferencial da marca.

Ao longo dos dez anos de trajetória, momentos marcantes não faltam. Entre eles, o reconhecimento das próprias clientes. “Quando alguém me aborda na rua dizendo que ama meus provadores e que sou inspiração, isso não tem preço”, conta emocionada. Outra conquista significativa foi conseguir reformar a própria casa por meio do trabalho com a marca.

As redes sociais desempenham papel fundamental nesse crescimento. Através de plataformas como Instagram, WhatsApp e Facebook, a empreendedora fortalece sua presença digital, cria conexões e amplia seu alcance. Os tradicionais “provadores” — vídeos mostrando as peças no corpo — se tornaram uma poderosa ferramenta de vendas e relacionamento.

(Foto: Arquivo pessoal)

Entre os produtos de destaque, o macacão Ananda se tornou um verdadeiro símbolo da marca, presente em todas as coleções por proporcionar confiança e elegância às clientes. Já as coleções especiais, como a de Dia das Mães, carregam um valor emocional ainda mais forte, celebrando vínculos e afetos.

Sempre atenta às tendências, a empresária busca constantemente novos fornecedores e não descarta viagens para acompanhar de perto as novidades do setor. Essa busca por atualização é parte essencial para manter a marca competitiva.

Para quem deseja empreender, ela deixa um conselho direto: “Comece, mesmo sem estar tudo perfeito, e seja constante. Empreender exige paciência, organização e persistência. Nem todo dia vai ter resultado, mas quem continua, cresce.”

O futuro já tem planos definidos: conquistar um ponto próprio e montar um ateliê para produção das próprias peças. Um sonho que segue sendo construído com dedicação e paixão.

Aos clientes, ela deixa uma mensagem especial: “Vocês são a razão de tudo isso existir. Aqui, a gente não vende só roupa — a gente ajuda você a se sentir linda, confiante e do jeitinho que você merece.”

A QbellaFlor segue, assim, vestindo histórias, fortalecendo mulheres e provando que moda também é sobre identidade, acolhimento e transformação.