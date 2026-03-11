Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Colunas chevron right Além da adrenalina chevron right

ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Chef paraense Arturo Báez leva sabores da Amazônia à Europa em temporada gastronômica

Rosiane Reis

O chef paraense Arturo Báez iniciou, entre os meses de fevereiro e março, uma temporada gastronômica na Europa dedicada à promoção da culinária amazônica e dos sabores do Pará. A agenda internacional começou em Lisboa, durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das maiores feiras de turismo do mundo, onde o chef representou a gastronomia paraense em ações voltadas à divulgação do destino e da cultura amazônica, através da Setur Pará.

Durante o evento, realizado entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, Báez apresentou ingredientes emblemáticos da região amazônica e destacou a diversidade da culinária do Norte do Brasil, reforçando a gastronomia como ferramenta estratégica de promoção turística e cultural do Pará no cenário internacional.

image (Crédito da foto: Ana Mateus)

Dando continuidade à agenda europeia, o chef seguiu para a Madrid, onde assinou um jantar especial na Embaixada do Brasil em Madrid. A experiência gastronômica foi preparada para o embaixador brasileiro e convidados, reunindo representantes do corpo diplomático, autoridades e formadores de opinião.

O menu foi pensado como uma verdadeira imersão nos sabores amazônicos, destacando ingredientes tradicionais da culinária paraense e apresentando aos convidados a riqueza cultural da região por meio da gastronomia. A proposta foi valorizar produtos regionais e traduzir, em cada prato, a identidade da cozinha amazônica contemporânea.

A participação em eventos internacionais e ações institucionais reforça o trabalho de divulgação da gastronomia do Pará no exterior, promovendo o intercâmbio cultural e fortalecendo a presença da Amazônia em importantes espaços de diálogo gastronômico e turístico na Europa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Além da adrenalina
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda