Chef paraense Arturo Báez leva sabores da Amazônia à Europa em temporada gastronômica

O chef paraense Arturo Báez iniciou, entre os meses de fevereiro e março, uma temporada gastronômica na Europa dedicada à promoção da culinária amazônica e dos sabores do Pará. A agenda internacional começou em Lisboa, durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das maiores feiras de turismo do mundo, onde o chef representou a gastronomia paraense em ações voltadas à divulgação do destino e da cultura amazônica, através da Setur Pará.

Durante o evento, realizado entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, Báez apresentou ingredientes emblemáticos da região amazônica e destacou a diversidade da culinária do Norte do Brasil, reforçando a gastronomia como ferramenta estratégica de promoção turística e cultural do Pará no cenário internacional.

(Crédito da foto: Ana Mateus)

Dando continuidade à agenda europeia, o chef seguiu para a Madrid, onde assinou um jantar especial na Embaixada do Brasil em Madrid. A experiência gastronômica foi preparada para o embaixador brasileiro e convidados, reunindo representantes do corpo diplomático, autoridades e formadores de opinião.

O menu foi pensado como uma verdadeira imersão nos sabores amazônicos, destacando ingredientes tradicionais da culinária paraense e apresentando aos convidados a riqueza cultural da região por meio da gastronomia. A proposta foi valorizar produtos regionais e traduzir, em cada prato, a identidade da cozinha amazônica contemporânea.

A participação em eventos internacionais e ações institucionais reforça o trabalho de divulgação da gastronomia do Pará no exterior, promovendo o intercâmbio cultural e fortalecendo a presença da Amazônia em importantes espaços de diálogo gastronômico e turístico na Europa.