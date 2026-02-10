Cantor Nandinho Pressão é homenageado pela Câmara Municipal de Belém

O cantor Nandinho Pressão foi homenageado pela Câmara Municipal de Belém com o diploma “Mérito Cultural e Patrimônio de Belém”, reconhecimento concedido a personalidades que se destacam no cenário artístico e cultural do município.

A honraria foi concedida pela comissão executiva da Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe a Resolução nº 040, de 22 de abril de 2015, por proposição da Pastora Salete. A iniciativa reconhece a trajetória de Nandinho Pressão e sua relevante atuação no meio artístico, contribuindo de forma significativa para a valorização e a difusão da cultura paraense em Belém.

(Foto: Arquivo pessoal)

A solenidade de entrega do diploma foi realizada no dia 22 de janeiro, na Casa da Seresta, espaço tradicional dedicado à música e às manifestações culturais da capital paraense. O evento reuniu autoridades, artistas e convidados, celebrando a arte como expressão viva da identidade cultural da cidade.

Com a homenagem, a Câmara Municipal de Belém reafirma seu compromisso com o reconhecimento de artistas que, por meio de seu trabalho, fortalecem a cultura local e contribuem para manter vivas as tradições musicais do povo paraense.