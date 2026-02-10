Capa Jornal Amazônia
ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Cantor Nandinho Pressão é homenageado pela Câmara Municipal de Belém

O cantor Nandinho Pressão foi homenageado pela Câmara Municipal de Belém com o diploma “Mérito Cultural e Patrimônio de Belém”, reconhecimento concedido a personalidades que se destacam no cenário artístico e cultural do município.

A honraria foi concedida pela comissão executiva da Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe a Resolução nº 040, de 22 de abril de 2015, por proposição da Pastora Salete. A iniciativa reconhece a trajetória de Nandinho Pressão e sua relevante atuação no meio artístico, contribuindo de forma significativa para a valorização e a difusão da cultura paraense em Belém.

image (Foto: Arquivo pessoal)

A solenidade de entrega do diploma foi realizada no dia 22 de janeiro, na Casa da Seresta, espaço tradicional dedicado à música e às manifestações culturais da capital paraense. O evento reuniu autoridades, artistas e convidados, celebrando a arte como expressão viva da identidade cultural da cidade.

Com a homenagem, a Câmara Municipal de Belém reafirma seu compromisso com o reconhecimento de artistas que, por meio de seu trabalho, fortalecem a cultura local e contribuem para manter vivas as tradições musicais do povo paraense.

