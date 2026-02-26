André Furtado: 30 anos de paixão, disciplina e resistência no enduro de regularidade

Há esportes que se escolhem. Outros simplesmente escolhem a pessoa. Para André Furtado, o enduro de regularidade não é apenas uma modalidade esportiva — é um estilo de vida construído ao longo de três décadas, marcado por desafios extremos, estratégia, resistência física e, acima de tudo, paixão.

A ligação de André com o motociclismo começou cedo, ainda na adolescência, entre os 14 e 15 anos, influenciado pelos irmãos mais velhos. Desde então, o contato com o esporte nunca mais se perdeu. Pelo contrário: se transformou e evoluiu. Ao longo dos anos, ele passou por diversas modalidades — foi piloto de trilha, de enduro de regularidade com moto, quadriciclo, navegador de carro e, atualmente, pilota veículos 4x4 no rally de regularidade Sport. Sua primeira competição aconteceu em 1995. De lá para cá, são exatos 30 anos de estrada, trilha, lama e superação.

“É como a gente brinca: quem entra nesse esporte fica meio xarope… não tem como largar mais”, resume André, com bom humor e sinceridade.

Muito além da velocidade

O que diferencia o enduro de regularidade de outras modalidades off-road é justamente aquilo que mais atrai André: não vence quem acelera mais, mas quem mantém o controle, a estratégia e a disciplina. A navegação, o controle rigoroso do tempo e a leitura correta das planilhas tornam cada prova um verdadeiro teste de concentração e inteligência esportiva.

“Não é só acelerar. Existe estratégia, técnica, navegação e muita dificuldade. Manter uma média de velocidade em trilhas com constantes mudanças de direção é extremamente complicado. É isso que me atrai: cumprir exatamente o tempo que a planilha manda”, explica.

Essa complexidade exige sintonia total entre piloto e navegador, além de preparo físico e mental. André treina condicionamento físico de segunda a sábado, frequenta academia regularmente e acredita que a maior preparação mental vem da paixão pelo esporte. “Se você não amar o que faz, não aguenta ficar oito, nove horas por dia em cima de uma moto ou dentro de um carro, por vários dias seguidos.”

Trilhas do Pará e desafios fora do Estado

André Furtado: 30 anos de paixão, disciplina e resistência no enduro de regularidade (Arquivo pessoal)

Apesar de ter nascido esportivamente no Pará, André aponta uma realidade desafiadora para quem compete na categoria carro 4x4 no Estado. Hoje, praticamente não há calendário oficial local para essa modalidade, com exceção de eventos promocionais. Isso o obriga a buscar competição fora, mantendo-se ativo em campeonatos nacionais.

Atualmente, ele disputa o Paulista Off-Road e provas tradicionais como o Cerapió e o Piocerá, no Nordeste, além de etapas no Centro-Oeste e no Sul do país. Em 2025, André já soma resultados expressivos, como o segundo lugar no Enduro do Cerrado, em Caldas Novas, ao lado do navegador Iran Barbosa.

Cerapió/Piocerá: a prova da vida

Entre tantas competições, uma ocupa lugar especial no coração do piloto: o Cerapió/Piocerá. André participa da prova há 17 anos e já foi campeão em diversas categorias — moto, quadriciclo, carro, como piloto e como navegador.

“É uma prova com mais de 30 anos de tradição. Todo ano ela está no meu calendário, tanto pessoal quanto competitivo. Cada edição fica melhor”, afirma. A relação próxima com a organização e a intensidade das trilhas nordestinas tornam o evento o mais marcante de sua carreira.

Riscos, quedas e resiliência

Trinta anos de competição também significam histórias extremas. André relembra uma prova em Castanhal, há cerca de 20 anos, quando sua moto quebrou no meio da trilha ainda pela manhã. O resgate só chegou quase à meia-noite. Além disso, quedas, fraturas e cirurgias fazem parte do histórico — hoje, ele carrega 12 parafusos na clavícula esquerda, consequência direta do esporte.

“Isso tudo faz parte. O rally impõe dificuldades, riscos e desafios. O importante é saber lidar com naturalidade, levantar e seguir.”

Comunidade, equipe e futuro do esporte

Para André, nada disso seria possível sem o apoio da equipe e da comunidade off-road. Amigos, familiares e parceiros são fundamentais, especialmente para quem sai do Estado em busca de competição de alto nível.

Sobre o crescimento do enduro de regularidade no Pará, ele faz uma análise clara: enquanto a categoria moto possui um campeonato ativo e várias etapas ao longo do ano, a categoria carro 4x4 ainda sofre com a falta de incentivo, apoio institucional e patrocínio. “Manter um carro preparado é caro. Não faz sentido investir tudo isso para correr uma prova por ano.”

Um conselho para quem quer começar

Para quem sonha em entrar no esporte, mas ainda tem receio, André deixa um recado direto: não tenha medo. Errar, atolar, se perder ou não vencer nas primeiras provas faz parte do aprendizado. O rally é um esporte técnico, que se aprende na prática.

“A comunidade ajuda, todo mundo se apoia. É um desafio de vida. Se você entrar com medo, fica difícil. Encare como crescimento.”

Mais que competição, uma válvula de escape

No fim das contas, o enduro e o rally de regularidade representam muito mais do que troféus. Para André Furtado, são lazer, paixão, resenha, disciplina e equilíbrio emocional. “É minha válvula de escape. Quando estou competindo, levo muito a sério, mas é isso que eu amo fazer.”

Serviço

Premiação do Campeonato Paraense de Rally de Regularidade 2025

26 de fevereiro

Rei do Porco – Av. Pedro Álvares Cabral

19h30

Neste ano, serão premiados apenas os campeões de cada categoria. Na ocasião, será divulgado o pré-calendário de 2026. A organização convida todos os competidores e apoiadores a participarem.