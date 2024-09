Vinícius Gonçalves: a jornada de um paraquedista em busca de altura e liberdade

O paraquedista Vinícius Gonçalves vive uma trajetória repleta de desafios, conquistas e adrenalina no céu. Em entrevista exclusiva, ele compartilhou suas motivações, os obstáculos enfrentados, as vitórias e os aprendizados que acumulou no mundo do paraquedismo.

Um novo capítulo: o início no paraquedismo

Vinícius começou sua jornada no paraquedismo quando, em um momento de reflexão, percebeu que já havia alcançado seus objetivos profissionais e decidiu buscar algo novo e emocionante. “A escolha do paraquedismo surgiu como resposta a um desejo de realizar algo grandioso. Afinal, o que pode ser mais grandioso do que voar entre as nuvens?”, comenta. Seu primeiro salto foi em tandem, uma experiência intensa que logo o conquistou: “Ao pousar, precisei de alguns minutos para processar o que tinha acontecido, mas naquele momento o paraquedismo já havia ganhado um novo atleta.”

Ele descreve a sensação da queda livre como única: “Em queda livre, não se tem a sensação de estar caindo, como quando você sonha que está despencando e acorda assustado. É como se um ventilador muito forte estivesse embaixo de você, soprando para cima, a ponto de te sustentar. A sensação é incrível, e não desagradável, como muitos pensam.”

Os desafios para chegar ao topo

Apesar de ainda não se considerar um atleta de elite, Vinícius compartilha os desafios que enfrenta. O principal deles é o alto custo do esporte. “Um dia saltando com um coach custa cerca de 3 mil reais, considerando equipamento, dobragem e de 6 a 7 saltos. Um final de semana custa 9 mil reais, e em um mês, nesse ritmo, o valor chega a 46 mil reais. Um equipamento novo custa cerca de 65 mil reais, capacete 4 mil reais, altímetro mais 2.500 reais, e uma hora de treino em túnel de vento custa em torno de 4.500 reais. A galera brinca dizendo: para ficar milionário com paraquedismo, só começando bilionário.”

A vida pessoal em harmonia com o esporte

Sobre equilibrar a vida pessoal e o paraquedismo, Vinícius revela que sua intensa rotina profissional é flexibilizada pelo trabalho remoto, o que lhe permite fazer seus próprios horários. “Isso me dá liberdade para viajar e estar presente nos eventos.”

Treinamento e evolução no esporte

Recentemente iniciando no mundo das competições, Vinícius destaca o papel crucial dos bons instrutores que teve e do túnel de vento na sua evolução como atleta. Recentemente, conquistou o primeiro lugar na Copa 2way de Paraquedismo no Brasil, uma das vitórias mais significativas de sua carreira até agora.

Vinicius Gonçalves paraquedista (Brasil paraquedismo)

Redes sociais e a conexão com a comunidade

As redes sociais desempenham um papel importante na carreira de Vinícius. “Elas me permitem compartilhar minha paixão pelo esporte e me conectar com a comunidade do paraquedismo, fortalecendo meu vínculo com o esporte.”

Segurança e concentração: pilares essenciais do paraquedismo

Vinícius ainda não sofreu lesões, mas sabe que é uma questão de tempo. “Lesões são muito comuns durante os pousos.” Durante um salto, o paraquedista ressalta a importância da concentração e da consciência. “Não há espaço para erros. O tempo de reação, caso algo dê errado, é de poucos segundos. Existem muitas distrações, mentais e físicas, que precisam ser gerenciadas para que o esporte seja praticado da forma mais segura possível, e manter isso em mente é um exercício constante para todo atleta.”

Antes de um salto, a preparação física e mental é crucial. “É necessário ter tido uma boa noite de sono, estar bem nutrido e hidratado. O estado mental deve ser calmo, para que as ações sejam tomadas de forma consciente e executadas no tempo e velocidade corretos. Já estive em situações em que percebi que não estava bem o suficiente e resolvi suspender os saltos, por questões físicas ou mentais, relacionadas à vida pessoal.”

Momentos inesquecíveis e medidas de segurança

Vinícius se lembra com carinho de seu primeiro salto solo, sem estar conectado ou sendo segurado por um instrutor. “Estar ali no céu, com meu paraquedas, sendo responsável por fazer tudo correr de acordo com o treinamento que recebi, foi inesquecível.”

As medidas de segurança no paraquedismo são muitas e não podem ser ignoradas. Ele destaca a importância de estar física e mentalmente bem, fazer o briefing da área, checar o equipamento antes de vesti-lo, revisar os procedimentos de emergência, conhecer as pessoas com quem está saltando, respeitar a velocidade do vento e a altura de separação, além de usar equipamentos em boas condições. “Tudo isso é essencial para um salto seguro.”

A liberdade na queda livre

Descrever a sensação de liberdade e adrenalina durante o salto é algo difícil para Vinícius. “Não há nada que se compare à queda livre. Eu me sinto conectado com o planeta, sinto paz, felicidade e clareza.”

Conselhos para quem quer experimentar o paraquedismo

Para quem está pensando em fazer o primeiro salto, Vinícius dá dicas valiosas: “Procure um centro de paraquedismo bem conceituado, agende e se prepare para um dos dias mais especiais da sua vida. Se alimente bem, não beba no dia anterior e durma bem. Tudo isso tornará a experiência mais intensa e memorável.”

Paraquedismo no Brasil: um orgulho nacional

Vinícius se orgulha da comunidade de paraquedismo no Brasil e menciona que o Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, SP, é considerado a maior área de paraquedismo do mundo, com o maior número de escolas. “Nosso país também tem o praticante de paraquedismo mais velho do mundo, que tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Tudo isso coloca o Brasil em uma posição de prestígio no paraquedismo mundial. Temos o maior avião lançador de paraquedistas da América Latina, o Beech99, e alguns dos pontos de salto mais belos do mundo, como a ilha de Fernando de Noronha.”

Futuro no paraquedismo

O objetivo de Vinícius é conquistar o título de recordista, um sonho compartilhado por muitos no esporte. Ele também destaca a importância do paraquedismo em sua vida pessoal e profissional. “O paraquedismo se tornou parte da minha identidade, me proporcionou conexões com pessoas extraordinárias e me abriu portas para um mundo de novas possibilidades. A disciplina, energia e seriedade que o esporte exige foram incorporadas na minha vida em todas as áreas. No âmbito pessoal e profissional, percebo que as pessoas me veem com um olhar diferente quando menciono que sou atleta de paraquedismo, e isso tem me aberto portas.”

Conclusão

A jornada de Vinícius Gonçalves no paraquedismo é uma história de coragem, desafios e a busca incessante pela liberdade nos céus. Ele é prova de que, apesar dos obstáculos, a paixão pelo voo, pela adrenalina e pelo desconhecido é mais forte. Vinícius continua em busca do título de recordista, mas, mais do que isso, busca viver cada momento no céu como se fosse único, sempre em busca de mais liberdade e autoconhecimento.

