Silvana Lima: A Lenda do Surf Brasileiro

Silvana Lima é uma das mais talentosas e influentes surfistas da história do Brasil. Nascida em Paracuru, no Ceará, em 1984, Silvana amou o surf ainda criança e, aos 14 anos, conseguiu comprar a primeira prancha, de segunda mão, mas que prepararia a atleta para as grandes vitórias que lhe aguardavam no futuro.

Colecionadora de títulos, entre as muitas conquistas de Silvana estão os pódios na Liga Mundial de Surfe (WSL), no Championship Tour (CT), onde foi vice-campeã por dois anos consecutivos, em 2008 e 2009. Apesar dos muitos desafios na saúde devido aos rompimentos de ligamento que a afastaram da competição em 2012, em 2014 a atleta ganhou as Qualifying Series (QS) e retornou à Elite do surfe.

Uma das maiores provas do amor da atleta pelo esporte foi quando ela vendeu o apartamento e o carro para conseguir recursos para financiar sua ida às QS, já que enfrentava a dificuldade nos patrocínios. Ela acreditou e não mediu esforços para competir e saiu vitoriosa, retornando ao CT pela terceira vez.

Em 2022, Silvana se consagrou hexacampeã brasileira, ao vencer a última etapa do circuito da CBSurf e este ano está mirando o hepta. Com tanto talento, persistência, foco e muita disciplina, a atleta tem grandes chances de levar o título e somar mais essa grande conquista na carreira.

