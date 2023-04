Sarah Raquel é destaque no motocross e vence na MXF da 1ª Etapa do BRMX

A paixão pelos motores corre no sangue da piloto Sarah Raquel desde a infância. Filha de um apaixonado por motos, com apenas três anos, ganhou sua primeira motinha, e desde então, nunca mais se separou das duas rodas. Aos 19 anos, Sarah é destaque no motocross e subiu ao lugar mais alto do pódio na MXF da 1ª Etapa do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2023, que ocorreu nos dias 15 e 16 de abril, em Sorocaba (SP).

Para manter o alto nível de performance, Sarah é disciplinada e focada nos objetivos que propõe alcançar, além de contar com acompanhamento de profissionais, como treinador, personal trainer, fisioterapeuta e psicóloga. “A mentalidade é um pilar extremamente importante para todos os atletas, porque a mente da gente é algo extraordinário, da mesma forma que pode ajudar, também pode atrapalhar muito. Tenho acompanhamento com minha psicóloga, a Karen, inclusive ela é uma psicóloga muito boa que tem me ajudado bastante nessa trajetória, desde antes de eu entrar na equipe e agora, que eu entrei na equipe, ela continua comigo. Para mim, a mentalidade é extremamente importante”, disse a piloto.

Um dos momentos mais marcantes na jornada de Sarah foi quando entrou para a equipe Yamaha. “Eu treinava, sonhava com aquilo, mas, dentro de mim, eu nunca achava que eu chegaria tão longe como eu cheguei. Para mim, o que marcou muito minha jornada até aqui foram duas coisas: ter ganhado minha primeira corrida em Atibaia (SP) e eu ter entrado para a equipe Yamaha. Foram dois marcos muito grandes em minha trajetória e quando eu paro para pensar me emociono e fico extremamente grata por tudo o que passei e vivi para chegar até aqui”, disse Sarah.

Apesar dos momentos de vitória, a vida de atleta não é fácil. Sarah relembra um dos momentos mais difíceis em sua carreira, quando, em 2022, rompeu o ligamento cruzado e teve lesões nos meniscos, apenas 20 dias antes da última etapa do campeonato brasileiro. A situação a afetou psicologicamente, mas a ajuda da equipe foi fundamental para sua recuperação. “Foi extraordinário, porque eu consegui fazer uma pontuação boa mesmo machucada”, disse.

Acumular títulos não é o objetivo de Sarah. Para ela, cada vitória é única e inesquecível. “O sentimento que a gente sente ali é inexplicável. Não digo que é acumular títulos e sim que a gente está fazendo história, porque é incrível demais e muito difícil de explicar”, afirmou.

Sarah é uma pessoa de fé e antes das largadas sempre dobra os joelhos em oração a Deus no grid. “Se eu largar, sem fazer a minha oração, não é a mesma coisa para mim. Eu tenho uma fé muito grande”, disse. Para 2023, a frase da piloto é: “Força, foco e fé. A outra frase é ‘Em busca de um sonho’, que ainda é um sonho dentro de mim, dentro do meu coração, ser campeã brasileira”, frisou.

Segundo Sarah, ver sua evolução no esporte é motivo de muita alegria diante de tantos desafios vividos pela paixão pelo motocross, esporte que a ensinou que nada é impossível. “A única coisa que você precisa ter é a vontade, não precisa ter muito, não precisa ser muito, só precisa querer, persistir e ter realmente a vontade, porque nada é impossível para ninguém e eu sou a prova viva disso. No início, falavam que eu não era ninguém, que eu não ia conseguir, porque eu era muito ruim, mas eu persisti, eu acreditei em mim mesma e eu lutei por isso; e eu cheguei em um lugar que só em sonho eu imaginava. Então nada é impossível para aquele que quer, e essa é uma das coisas que o esporte me ensinou”, concluiu.

