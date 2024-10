São Paulo se prepara para final do MOTO1000GP: Motociclismo como impulso para o turismo local

A cidade de São Paulo será palco da grande final do MOTO1000GP, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, nos dias 7 e 8 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. Na última quinta-feira, 3 de outubro, representantes da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e organizadores do evento foram recebidos na Secretaria de Turismo de São Paulo para discutir os preparativos e o impacto do campeonato para o turismo local.

Gustavo Jacob, presidente da CBM, esteve acompanhado de Donato Khouri e Marcus Vinicius Tucano, organizadores do MOTO1000GP, durante uma reunião com o secretário de Turismo, Rui Alves. O encontro destacou a importância do motociclismo na promoção do turismo e na movimentação econômica da cidade, além de alinhar projetos para o evento de dezembro.

“A reunião foi extremamente positiva. Pudemos demonstrar nossa satisfação em trazer novamente a final do MOTO1000GP para São Paulo e aproveitamos a oportunidade para convidar o secretário Rui Alves a vivenciar o evento em primeira mão”, afirmou Donato Khouri. Rui Alves também ressaltou a relevância dos eventos esportivos para o turismo. “Eventos desse porte são grandes atrativos para o turismo, gerando lazer e movimentação econômica para a cidade", disse o secretário.

Já Gustavo Jacob destacou o entusiasmo da equipe com a realização da final em São Paulo. “Este evento não só promove o motociclismo, mas também fortalece o turismo e a economia local. A parceria com a Secretaria de Turismo é fundamental para o sucesso do campeonato”, afirmou o presidente da CBM.

O MOTO1000GP conta com patrocínios de grandes marcas como Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, além do apoio da Revista Duas Rodas. As corridas são transmitidas no canal do YouTube do evento, no BandSports em rede nacional e em sete países pelo canal New Brasil.





