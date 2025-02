Rally Piocerá estimula o turismo no Piauí e leva caravana para o norte do estado

O Piocerá é muito além de um rally! Ao mesmo tempo em que desafia pilotos, navegadores e bikers em competições nacionais, ele também reúne participantes que desejam passear e conhecer um Brasil que a maioria das pessoas não conhece. Por meio da categoria Expedição, famílias inteiras e amigos embarcaram em uma viagem que traça a mesma rota do rally, porém, passeando por belos lugares do interior do estado do Piauí.

Na sua 38ª edição, o Rally Piocerá tem 13 carros e 32 inscritos. Essa caravana partiu de Teresina (PI) na última terça-feira (28) e, assim como os competidores, seguiram em direção ao norte do estado, para a cidade de Pedro II, porém, por um percurso diferente. Com direito a muita trilha, a ideia é sempre ter aquela dose de aventura off-road misturada com belezas naturais e cultura.

Após explorarem um roteiro em meio à mata fechada foi feita uma parada no Balneário Eco Carnaúba, na zona rural de Campo Maior (PI). Aos pés da Serra de Santo Antônio, os inscritos puderam provar pratos típicos piauienses, como por exemplo, arroz Maria Isabel e galinhada.

A parada seguinte foi no Parque Estadual Serra de Santo Antônio, onde 1.840 degraus levam a um mirante com uma vista espetacular da região. No topo da serra, há um cruzeiro que é referência para pagadores de promessa. De Ubá (MG), o casal Valdeli Tavares e Andayara Candian participa pela segunda vez da Expedição, e agora vieram na companhia da filha Natália e do genro Cléber. “Provar a culinária típica do Piauí foi uma excelente experiência. Os pratos estavam muito saborosos”, elogiou Valdeli. “Valeu a pena subir os 1.840 degraus e ter essa vista maravilhosa da natureza local”, completou.

Famílias e amigos embarcaram em viagem que traça a rota do rally. (Mariana Medeiros)

Ainda na região de Campo Maior, o grupo conheceu o Monumento aos Heróis do Jenipapo, criado em 1973 para homenagear os lavradores, artesãos, vaqueiros, entre outras pessoas que se uniram para lutar contra as tropas portuguesas que tentavam sufocar o movimento pela Independência do Brasil.

A batalha, às margens do Rio Jenipapo foi um dos conflitos mais sangrentos em torno o processo de separação. Apesar da derrota diante de uma tropa treinada e armada de canhões, os heróis ajudaram a mudar os rumos dos portugueses, que precisaram fugir para o Maranhão, onde seriam derrotados cinco meses depois e expulsos do país.

“Creio que muitos piauienses desconheçam a importância da Batalha do Jenipapo para concretização da nossa independência. Eu conhecia alguma parte dos estudos de história, mas complementei com as explicações que foram oferecidas neste Monumento”, disse o aposentado José Caminha Lustosa, de Teresina.

Segundo dia

A caravana se despediu de Pedro II e seu casario histórico, mas antes de cruzar a divisa entre Piauí e Ceará com destino a Sobral, foi feita uma visita ao Sítio Arqueológico Torres – a menos de 10 km da cidade. Há registros de pinturas rupestres, algumas datadas com cerca de 12 mil anos.

Uma família de Boa Vista (RR) uniu o útil ao agradável. Segundo o pai, Victor Gimenez, o dia foi uma aula cultural. “Minhas filhas estão vendo in-loco as pinturas rupestres que elas aprendem nos livros. É um privilégio estarmos vivendo isso juntos”, disse ele. A mãe Gisele também participa da aventura que fica mais completa.

Segundo o diretor da categoria, Rodger Nobre, o percurso – de Teresina a Beberibe (CE) – tem o objetivo de oferecer uma vivência única aos participantes. “Nossa missão é proporcionar experiências que marquem a vida das pessoas e apresentá-las a particulares de cada região que passamos; unir a aventura off-road com a história e a cultura. Consequentemente, estamos fomentando a economia local e incentivando o turismo local, pois as pessoas que estão no Rally Piocerá, certamente, falarão desses lugares para seus amigos e parentes”, salientou Rodger.

O dia encerrou com paradas no Mirante de Santo Antônio, em Carnaubal (CE), e na fazenda Ceará Reijers (uma das maiores produtoras de rosas e flores do Brasil), localizada em São Benedito (CE), na Serra da Ibiapaba.

E a viagem continua! Até o último dia de Rally Piocerá (31), muitas atrações estão pelo caminho até Beberibe.

O 38º Piocerá tem patrocínio máster de Consórcio Honda e Monster Energy. Patrocínio de Mtur – Ministério do Turismo, Governo do Piauí e Governo do Ceará.

Apoio de Reron, Sebrae, Teresina Shopping, Prefeitura de Pedro II, Prefeitura de Quixeramobim, ONG Mais Vida e Óptica Jockey.

Colaboração de Prefeitura de Sobral, Prefeitura de Pedra Branca, Prefeitura de Quixada, Prefeitura de Baturité e Prefeitura de Beberibe.

Supervisão: Federação de Motociclismo do PI e CE / CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo, Federação de Automobilismo do PI e CE / CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Ciclismo do PI e CE/ CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo.

Realização: Radical Produções

Com informação da assessoria de imprensa_

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br (https://instagram.com/adrenalina.br ) e compartilhe sua história, ou entre em contato através do número (43) 99652-0661. Tmj!!