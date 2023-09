Piloto Mário Almeida fala sobre sua trajetória, desafios e referências no esporte

O paraense Mário Almeida começou no rally através do Rally do Sol, a maior competição de rally do Pará, em que conheceu outros pilotos e tomou gosto pela velocidade. Seus treinamentos são realizados no Reserva Jardim, em Marituba, além de se preparar antes das competições.

“Conheci o Janio Matsunaga em um atoleiro e de lá para cá nos tornamos amigos e passei a fazer parte dos rallyzeiros do Pará”, frisou. Com uma mentalidade voltada para a adrenalina e competição, Mário conta que já conquistou alguns títulos em competições locais e no Rallye do Sol. O piloto também destacou o prazer de dirigir e a emoção de estar no pódio.

Mas nem tudo são vitórias. Mário também relembrou o momento mais difícil de sua trajetória no esporte, quando capotou cinco vezes em uma competição e demorou para recuperar sua autoestima e confiança nas competições.

Questionado sobre sua fé, Mário afirmou que Deus está em primeiro lugar e que tem fé no que gosta de fazer. Além disso, o piloto definiu sua frase para 2023 como "Mais comida na mesa do povo do mundo", demonstrando sua preocupação com questões sociais.

Sobre suas expectativas para as temporadas deste ano, Mário espera competir, fazer amizades e subir ao pódio. O piloto também destacou a importância da família, que sempre o acompanha em todas as etapas do rally. “O esporte de velocidade está na aveia”, disse.

Por fim, Mário mencionou suas maiores referências no esporte, citando Ayrton Senna e Pelé. O piloto paraense segue firme em sua trajetória no mundo do rally, inspirando novos talentos a seguir seus sonhos no esporte.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj