Piloto de Asa Delta e condutora de Ecoturismo: a trajetória de Karla Cenne nos esportes radicais

Piloto de asa delta e condutora de ecoturismo, Karla Cenne, 29 anos, encontrou sua paixão pelo voo livre quando ainda era criança. Ela cresceu em uma cidade onde a tradição do voo livre existe há mais de trinta anos e acompanhou os eventos desde muito nova. Quando adulta, decidiu se dedicar à prática do esporte e se formou no curso de voo livre, em Brasília, na escola de voo livre do Beto Schmitz, em 2017, que é campeão brasileiro de asa delta.

Para Karla, os benefícios do esporte vão desde se reconectar com a natureza quanto consigo mesma. “A gente voa sem motor, então as forças da natureza levam a gente para cima, por isso temos que entender um pouco de clima, relevo e atmosfera. Hoje eu vejo o mundo com outros olhos”, disse.

Ela também destacou a possibilidade de conhecer lugares novos através do esporte. “O voo me levou para locais e países, como algumas cidades do Nordeste do Brasil”, afirmou Karla, que se impressionou com a humildade das pessoas locais na receptividade.

Piloto de asa delta e condutora de ecoturismo Karla Cenne (Foto: Arquivo pessoal)

Quando questionada sobre suas referências no esporte, a piloto destacou a atleta alemã Corinna, mas também se sente inspirada por outras mulheres que se aventuram no voo livre. Karla destacou que a prática esportiva pode empoderar outras mulheres e que se sente honrada em poder inspirar outras pessoas dessa forma. “Meu coração se enche de felicidade por saber que estou conseguindo mostrar um pouquinho do que a gente pode fazer”, afirmou.

Sobre seus objetivos esportivos, ela explicou que deseja voar grandes distâncias. “Essa modalidade de voo de distância é a minha preferida, que você decola de um local e voa a maior distância possível, podendo cruzar cidades e até estados. Meu objetivo no esporte é voar grandes distâncias dentro do Brasil e quem sabe América Latina”, disse.

O primeiro voo de Karla foi o que mais a marcou até aqui. “Eu lembro muito bem dos detalhes desse dia, do meu primeiro voo solo. Eu lembro de toda preparação, lembro do momento que meu pé saiu do chão. Esse foi o momento que mais me marcou em todo esse tempo”, expressou, ao enfatizar que o voo tem grande significado para ela. “Para mim, asa delta é o que faz o meu coração bater. É o que faz meu coração pulsar”, completou.

Os vôos de asa delta sempre começam um dia antes. É feita uma análise climática, são definidos os objetivos do voo, objetivo de pouso, a direção em relação ao vento e, a partir disso, é montado um cronograma baseado na condição climática. “O voo requer uma certa resistência física, porque o equipamento é pesado. Então é preciso estar preparado fisicamente e psicologicamente para isso”, disse.

Karla também se aventura em voos de balão e explicou que essa paixão pelo balonismo começou em 2020, quando organizou um evento onde reuniu cinco modalidades de vôos, e o balonismo era um deles. “A partir disso comecei a explorar essa atividade, em Timbé do Sul, mas a paixão para eu começar a pilotar, a me tornar piloto de balão, começou depois que realizamos um voo com o Davi, que é presente em minha vida. Ele é um menino cadeirante e me ensinou muito sobre a vida. Ele vive seus dias intensamente e me incentivou, ele que virou essa chave de querer ser piloto e proporcionar a experiência do voo para pessoas com dificuldades motoras, sem limites de idade. Foi a partir daí que eu comecei a pensar em me tornar piloto de balão”, concluiu.

