Pedro Bianor: aceleração, desafios e a busca pela liderança no off-Road brasileiro

O barulho dos motores ecoa mais alto quando Pedro Bianor entra na pista. Aos 41 anos, o piloto carrega nas veias a paixão por velocidade e adrenalina, construída desde a infância em meio ao motociclismo e fortalecida pela formação em engenharia mecânica. Hoje, ele é um dos nomes que mais chamam atenção no cenário do off-road nacional, em especial na categoria UTV, onde disputa posições de ponta em campeonatos estaduais e brasileiros.

Na última etapa, Bianor enfrentou problemas com pneus e perdeu a liderança da UTV1 e a terceira colocação geral. Mas, para quem respira superação, cada revés é combustível para acelerar ainda mais. “Estou trabalhando para retomar a liderança na UTV1 e também recuperar meu lugar entre os três primeiros na classificação geral”, afirma o piloto, que já se prepara para mais um desafio decisivo: as 7ª e 8ª etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, o Rally Serra Azul, em Pardinho (SP), entre 29 e 31 de agosto.

Uma trajetória moldada na poeira

O caminho de Pedro no esporte não começou nos UTVs, mas sobre duas rodas. Aos 11 anos, ele já impressionava pela habilidade em competições de motociclismo. Aos 13, mergulhou de vez nos enduros e, até os 16, acumulava conquistas regionais que mostravam seu talento nato.

Na universidade, o fascínio pelos motores ganhou novas engrenagens: estudando engenharia mecânica, tornou-se capitão e piloto de um projeto de mini-baja, o que ampliou sua vivência no universo das corridas off-road. Esse aprendizado técnico, somado à paixão de infância, formou a base sólida para sua transição definitiva para os UTVs.

Em 2023, Bianor estreou no automobilismo off-road e rapidamente se destacou. Foi vice-campeão do Paulista/UTV Cup, resultado que abriu portas para competições nacionais. “É um sonho realizado estar competindo com os melhores pilotos e equipes do Brasil. Cada prova é um aprendizado e uma oportunidade de mostrar evolução”, resume.

Uma semana de maratona no rally

Antes de chegar ao Serra Azul, Pedro já vem de uma sequência intensa. Na semana passada, estreou no tradicional Ibitipoca Off-Road, um dos maiores rallys de regularidade do país, e conquistou um honroso segundo lugar em sua primeira participação. Agora, troca o cronômetro da regularidade pela velocidade pura do Baja, onde precisa unir estratégia, resistência e coragem para enfrentar quatro especiais de quase 100 km cada, em dois dias consecutivos.

“Essa é uma temporada especial. No Paulista, onde temos um grid super disputado, com pilotos campeões nacionais e internacionais disputando, estou liderando tanto na categoria UTV 1 quanto na classificação geral, e o objetivo é seguir firme para fechar o ano no topo. Já no Brasileiro, a disputa continua aberta e estamos na metade do campeonato, quero brigar de igual para igual, buscando meu espaço entre os grandes”, explica.

Olhando para frente

A trajetória meteórica de Pedro não passa despercebida. Em apenas dois anos de competições, ele já conquistou resultados expressivos e, sobretudo, demonstrou consistência e talento para crescer ainda mais. Hoje, além das vitórias, o piloto busca parceiros que acreditem em seu projeto e no potencial do esporte off-road como plataforma de visibilidade e inovação, pois tem projeto de competir no maior rally das Américas em 2026, o Rally dos Sertões, e futuramente partir para competições internacionais.

“Competir é mais do que buscar títulos. É também representar uma comunidade de apaixonados pelo rally, inspirar novos pilotos e mostrar que o off-road brasileiro tem um futuro brilhante”, diz.

No próximo fim de semana, todos os olhares estarão voltados para Pardinho, onde a poeira da Rodovia Castelo Branco, km 193, dará o tom da disputa. Pedro Bianor entra na pista não apenas para acelerar, mas para reafirmar o que sua carreira já começa a deixar claro: ele é um nome que veio para ficar no off-road nacional.