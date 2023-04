Jetro Salazar nome destaque no motocross mundial

O mundo do motocross tem visto um aumento no número de talentosos pilotos latino-americanos, e o equatoriano Jetro Salazar é um deles. Com muitos títulos, ele tem dominado o circuito internacional de motocross com muita habilidade, velocidade e técnica impressionante.

Nascido na cidade de Quito, Salazar começou a andar de moto ainda criança, seguindo os passos do pai, que também era um piloto. Ele se apaixonou pelo esporte e passou a competir e se tornou um dos pilotos profissionais mais admirados e aplaudidos na categoria MX1 a nível mundial.

Salazar é conhecido por sua capacidade de manter o controle e domínio em pistas técnicas e por sua incrível velocidade. Além disso, Salazar também é elogiado por sua disciplina e determinação e está determinado a continuar aperfeiçoando suas habilidades e a levar o público a fortes emoções pela ótima performance nas competições. Ele espera que seu sucesso possa inspirar outros jovens a perseguir seus sonhos, independente dos obstáculos que possam surgir.

Mas o sucesso do piloto também é fruto de muito trabalho e sacrifício. Ele já enfrentou lesões graves ao longo de sua carreira, mas se recuperou e voltou ainda mais forte. Como em 2020, momento difícil para o piloto, que machucou o joelho e teve que competir com o ligamento rompido, e no ano seguinte pegou a Covid-19, duas semanas antes da abertura do campeonato, o que o deixou com o pulmão muito debilitado para competir.

Apesar das muitas competições e intensa agenda de treinos, Salazar faz o possível para se manter próximo da família, de quem recebe total apoio no amor ao esporte. “Tenho uma filha ainda bebezinha e meu filho de cinco anos ama o esporte e vai junto comigo para todos os treinos. Minha esposa me conheceu em uma corrida de motocross e por isso se torna muito fácil unir esporte e família. Meu irmão também é piloto profissional de motocross no Peru, meu pai trabalha no mundo das motos e minha mãe também sempre gostou, então é muito bom todo mundo gostar da mesma coisa”, disse.

Atualmente, Jetro conta com o apoio de dois profissionais em seus treinamentos, que organizam a programação dos treinos e ajudam na parte física. Já a parte mental, que é fundamental para o sucesso de qualquer atleta, é uma responsabilidade que ele assume com muita seriedade e dedicação, pois sabe que é importante entregar resultados e se dedicar, mas reconhece que a parte mental precisa ser trabalhada constantemente.

Entre os momentos marcantes da carreira, Jetro destaca a primeira conquista no Campeonato Brasileiro de Motocross, na categoria MX1, em 2016, algo que sempre foi um grande sonho para ele. “É o nível mais alto de todos os países da América Latina. Não tem apenas brasileiros competindo, mas pilotos de vários outros países. Aqui o motocross é muito profissional e esse era meu sonho”, disse.

Jetro se considera um homem de fé e acredita que existe algo maior que nós e que o ajuda a se manter focado e confiante na hora de entrar na pista. A frase do piloto para 2023 é “Objetivo claro”, porque visa o 1ª lugar nos pódios da MX1 e chegar na última etapa do campeonato com chances de ganhar o título mais uma vez.

