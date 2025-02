Guilherme Cysne: A trajetória do bicampeão da UTV Cup e seus planos para o futuro

A paixão pelo rally e o início no UTV

A relação de Guilherme com o rally começou cedo, ainda na adolescência. “Minha paixão por UTV na verdade vem lá dos meus 16, 17 anos, quando me apaixonei pelo rally. Os UTVs vieram a partir de 2011 ou 2012, quando pilotei pela primeira vez um Polaris RZR 800, um dos primeiros que chegaram ao Brasil”, relembra.

Desde então, a evolução foi constante. O piloto acumulou títulos e experiência ao longo dos anos, mas enfrentou obstáculos pelo caminho, sendo o investimento o maior deles. “O principal desafio sempre foi conseguir apoio de patrocinadores. Tive que mostrar que pilotava bem antes de conseguir qualquer apoio, e essa é uma dificuldade grande para quem não nasce em berço de ouro”, destaca.

Conquistas marcantes e a importância do UTV na cena off-road

Ao longo da carreira, algumas vitórias foram especiais. “Meu primeiro título estadual, no Campeonato Mineiro de 2017, foi muito marcante. O bicampeonato da UTV Cup e o título de campeão brasileiro na geral, que conseguimos agora em 2024, também estão entre os momentos mais importantes da minha trajetória”, afirma.

Cysne destaca o impacto que o UTV teve no cenário off-road. “O UTV revolucionou os veículos off-road. Ele consegue transmitir uma adrenalina única para os pilotos, por ser um carro aberto, e impressiona o público pela velocidade e pelos saltos. Hoje, o UTV domina as competições e já há provas como o Rally dos Sertões que limitam inscrições por conta da alta demanda”, explica.

Rally Photoaction Photoaction Photoaction Photoaction Photoaction Photoaction Photoaction Photoaction Photoaction Photoaction

O desafio de trazer uma prova para casa

Recentemente, Cysne realizou um sonho pessoal: levar uma competição para sua cidade natal, Socorro (SP). “Fazia tempo que eu queria trazer uma prova para cá. Temos uma região de serra muito boa para esse tipo de esporte. Conseguir realizar isso foi uma grande conquista pessoal e acredito que será ótimo para o evento”, comemora.

Preparação e expectativas para o futuro

Mesmo com experiência e títulos no currículo, Cysne mantém uma preparação intensa. “Não há uma rotina especial para cada corrida. A preparação física, mental e do veículo é o que faz diferença no resultado final”, pontua.

Para 2025, as expectativas são altas. “A entrada de novos patrocinadores e a renovação dos contratos com a Polaris e a Peak são muito animadoras. Quero disputar novamente os títulos que conseguimos em 2024 e, claro, estar no Rally dos Sertões este ano”, revela.

Ritual de corrida e sonhos internacionais

Como todo piloto, Cysne tem seus rituais antes das provas. O dele é simples, mas significativo. “Eu converso com meu carro e peço proteção, dizendo que eu protejo ele e ele me protege. A ideia é sempre chegar bem no final”, conta.

Olhando para o futuro, os planos são ambiciosos. “Minha carreira vem crescendo nos últimos anos, e espero evoluir tanto como piloto quanto como dono de equipe. Tenho sonhos grandes, como correr provas internacionais e, principalmente, o Dakar. Quero que minha trajetória seja longa e promissora”, finaliza.

Com paixão, determinação e resultados expressivos, Guilherme Cysne segue acelerando rumo ao topo do rally nacional e internacional.



Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br (https://instagram.com/adrenalina.br ) e compartilhe sua história, ou entre em contato através do número (43) 99652-0661. Tmj!!