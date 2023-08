Gringo Marrento: O holandês que faz sucesso com suas bicicletas customizadas

Robin Van der Veen, mais conhecido como Gringo Marrento, é um holandês de 48 anos que tem feito muito sucesso no Pará com suas bicicletas customizadas. Nascido em Groningen, na Holanda, ele começou sua relação com as bicicletas desde cedo e o amor pelas "gracinhas" o levou a trabalhar com as customizadas.

Na Holanda, país famoso por sua cultura de bicicletas, Gringo Marrento já customizava bikes de forma mais leve. Mas foi somente quando chegou ao Pará, há 10 anos, que começou a se dedicar mais a esse ramo. Trabalhando em uma oficina de lanternagem, ele começou a fabricar bikes para si mesmo e, aos poucos, foi investindo em materiais novos para produzir bicicletas customizadas mais elaboradas. “No início, usando quadros e ferro velho, até que comecei a comprar materiais novos e assim começou o negócio”, disse.

Desde então, Gringo Marrento tem se destacado no mercado de bicicletas customizadas no Pará. Seus projetos para deficientes são especialmente marcantes, já que ele consegue adaptar bikes para pessoas que normalmente não conseguiriam andar de bicicleta. “São projetos que me dão muita satisfação, como o ponto de apoio, um grande projeto que foi muito bom fazer por estar ajudando pessoas a realizarem seus sonhos”, enfatizou.

Bicicleta de Robin Van der Veen, ciclista holandês (Divulgação)

Além disso, Gringo Marrento também é conhecido por sua habilidade em customizar motos, algo que ele já fazia bastante na Holanda. Mas são as bicicletas que o tornaram mais conhecido no Pará e lhe deram a oportunidade de trabalhar com algo que realmente gosta.

"Não é um negócio para ficar rico, mas o que é melhor do que ganhar dinheiro com o que gosto de fazer?", diz Gringo Marrento. Ele se sente realizado ao poder contribuir para a vida das pessoas através de seu amor pelas bicicletas e se diz feliz por ter um negócio próprio que o permite fazer o que realmente gosta.

Com um currículo extenso de certificados em funilaria, soldagem e mecânica, Gringo Marrento é um verdadeiro especialista em bicicletas customizadas. E ele tem feito a diferença na vida de muitas pessoas no Pará, realizando sonhos por meio de suas bikes adaptadas e customizadas.