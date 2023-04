Felipe Camargo: maior nome na escalada brasileira

O escalador brasileiro Felipe Camargo é um dos principais nomes do esporte no país e tem conquistado destaque internacional pela alta performance na modalidade. Com apenas 31 anos de idade, ele já acumula uma série de títulos e feitos impressionantes em sua carreira.

Nascido em Ribeirão Preto, em São Paulo, Felipe começou a escalar aos 10 anos de idade e, desde então, nunca mais parou. Com apoio dos pais, o atleta se dedicou cada vez mais à escalada e hoje é um ícone do esporte no país e referência no exterior.

Entre as grandes conquistas de Felipe estão os títulos brasileiros de boulder, além de completar o Catalán Witness the Fitness, em Barcelona, com pouca diferença de um dos mais importantes e respeitados escaladores do mundo, Chris Sharma. Em 2017 fez história ao se tornar o primeiro latino-americano a escalar a via El Bon Combat, na Espanha. Entre as vitórias, o brasileiro venceu o reality da Netflix "Ultimate Beastmaster”, também em 2017.

No ano passado, em 2022, Felipe abriu a via e escalou a maior boca de caverna do mundo, o Petar (Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira), em São Paulo, e também empreende na área e é dono de uma academia de escalada em São Paulo.

Com futuro promissor, Felipe Camargo segue conquistando o mundo e levando o nome do Brasil para o topo das competições de escalada esportiva.

