Entre relíquias e motores: Vinicius Moura Tobias e a paixão que move a ASAAP

Em um país onde o amor pelos automóveis nasce quase no berço, o paraense Vinicius Moura Tobias transformou essa paixão em uma missão: manter viva a história dos carros antigos e super carros no coração da Amazônia. Presidente da ASAAP — Associação de Automóveis Antigos do Pará — ele tem sido o principal articulador de um movimento que cresce a cada ano e resgata memórias, culturas e histórias sobre quatro rodas.

“Como todo brasileiro, desde criança a gente se apaixona por carros. Com o tempo, isso deixa de ser só admiração e vira paixão”, conta Vinicius, com aquele brilho nos olhos típico de quem fala sobre algo que pulsa junto com o coração. Foi justamente essa chama acesa desde a infância que o levou, em 2015, a fundar a ASAAP. “Durante alguns encontros de rua, vi a necessidade de criarmos uma associação que reunisse todos os clubes. A ideia nasceu ali, com um pequeno grupo de amigos, e rapidamente se transformou em algo muito maior.”

E não é exagero. O que começou com cerca de 30 entusiastas se tornou uma comunidade que não para de crescer. A ASAAP abraça qualquer amante do antigomobilismo que possua um carro do ano 2000 para baixo. “Hoje temos membros de toda a região metropolitana de Belém e até de cidades como Barcarena, Abaetetuba e Marabá”, orgulha-se o presidente.

Preservar o passado, colecionar histórias

O objetivo central da ASAAP vai muito além do fascínio estético ou do ronco dos motores. “Queremos fazer essa cultura crescer no estado, levar essas relíquias até a população e preservar a história automobilística da nossa cidade. É também sobre colecionar amizades e as histórias que cada carro carrega.”

E que histórias! Entre os tesouros preservados pelos membros estão um raríssimo Buick 1901, um Ford Tudor 1931, um Aerowillys 1967 e até uma charmosa Romi-Isetta. Relíquias que cruzaram décadas para emocionar gerações.

Eventos que conectam passado e presente

A ASAAP promove eventos marcantes ao longo do ano. Entre os mais tradicionais está o Festival Relíquias do Bosque, realizado há mais de uma década. Há também o desfile militar de 7 de setembro, o “Portões Abertos” da Aeronáutica, ações solidárias como o Natal da Pestalozzi e visitas a hospitais infantis. Os carros também passeiam por Mosqueiro, Castanhal e Barcarena, atraindo olhares curiosos e emocionados por onde passam.

“Esses eventos acabam despertando o interesse dos mais jovens, e muitos deles passam a se encantar por essa cultura. É assim que o movimento continua”, afirma Vinicius. E, mesmo diante de desafios — como a falta de apoio institucional —, a associação segue firme, mostrando que o antigomobilismo também gera turismo, movimenta a economia e valoriza a identidade cultural local.

Cultura, memória e redes sociais

Apesar das dificuldades para viabilizar parcerias com escolas ou garantir espaços públicos fixos para encontros, Vinicius vê com bons olhos o futuro da associação. “Estamos trabalhando para conquistar um espaço onde possamos reunir os carros mensalmente para a população ver de perto. Vem coisa boa por aí, mas ainda não posso contar”, diz entre risos.

Nas redes sociais, o trabalho da ASAAP tem ganhado cada vez mais visibilidade. “As pessoas compartilham, interagem, viraliza. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho.”

Como fazer parte

Para quem tem interesse em ingressar nesse universo fascinante, o caminho é simples: seguir a página @asaap2015 ou o perfil pessoal de Vinicius (@viniciusmoura) no Instagram. “Todo aquele que tiver um carro do ano 2000 para baixo é muito bem-vindo.”

Mais do que latarias reluzentes e motores impecáveis, os encontros da ASAAP são um passeio pela memória afetiva de milhares de pessoas. E, sob o comando de Vinicius Moura Tobias, a associação não apenas mantém viva essa cultura no Pará — ela a faz acelerar com força total rumo ao futuro.