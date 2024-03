EA Adventure promete aquecer Capitão Poço em maio deste ano

O município paraense de Capitão Poço está prestes a receber um dos eventos mais aguardados pelos amantes de esportes radicais do Norte do país. O EA Adventure, conhecido por sua diversidade de modalidades e atmosfera vibrante, está marcado para os dias 18 e 19 de maio de 2024.

Desde sua estreia em 1999, o EA Adventure tem sido um marco no calendário esportivo da região. O evento, que inicialmente contava apenas com competições de motos, evoluiu ao longo dos anos para incluir carros 4x2, carros 4x4, quadriciclos e até mesmo bicicletas. Agora em sua vigésima quinta edição, o Enduro das Águas se estabeleceu como uma referência nacional no mundo off-road, atraindo participantes de diversos municípios e estados do Brasil.

Um dos pontos altos do evento é a espetacular "Largada Promocional", que promete entreter o público com shows de acrobacias de motos e outras atrações especiais. Além disso, o EA Adventure oferece aos participantes a oportunidade única de interagir com a natureza em trilhas desafiadoras, proporcionando uma experiência inigualável aos adeptos do esporte off-road.

Os objetivos do evento vão além da competição esportiva. O EA Adventure busca promover o esporte off-road no Estado do Pará, com especial enfoque na região nordeste, enquanto fomenta a economia local, impulsionando o turismo e movimentando hotéis e o comércio da cidade de Capitão Poço.

Cid Ornela, organizador do evento, está com grandes expectativas para o evento destes ano. "Este ano, com 25 anos do evento, a gente espera fazer a maior edição de todas as que fizemos até aqui, não só em número de atletas, mas em número de público. As expectativas são muito grande para receber todo mundo da melhor maneira possível", disse.

Com uma história de sucesso e uma base sólida de participantes e apoiadores, o EA Adventure 2024 promete superar as expectativas, consolidando-se não apenas como uma competição esportiva, mas como um evento que fortalece laços entre os praticantes do esporte e a comunidade local. Prepare-se para uma aventura emocionante e cheia de adrenalina em Capitão Poço neste mês de maio!

Mais informações: @eaadventure

