EA Adventure 2023: Enduro das Águas está com inscrições Abertas

Prepare-se para uma dose extra de adrenalina! Estão abertas as inscrições para o EA Adventure 2023 - Enduro das Águas, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio em Capitão Poço, município paraense.

O evento contará com diversas modalidades, incluindo bike, moto e quadriciclo e é válido pelo Campeonato Paraense de Enduro de Regularidade. Para os amantes de esportes radicais, será uma oportunidade única de colocar suas habilidades à prova em um ambiente desafiador e emocionante.

As inscrições seguem abertas e estão com as últimas vagas disponíveis. Para participar, a inscrição é exclusivamente pelo site https://www.e-inscricao.com/eaadventure/2023.

Os pilotos do off road seguem nas preparações para competir e participar do momento esportivo entre amigos que amam aventuras.

Para mais informações sobre o evento, acesse o site oficial em https://eaadventure.com.br/.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj