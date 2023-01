Bicicletas Customizadas: criatividade e beleza pelas ruas de Belém

Criadas há mais de 200 anos, as bicicletas caíram no gosto de adeptos das duas rodas por todo o mundo. Entre os diversos modelos, para as mais variadas finalidades, estão as customizadas, que somam beleza e criatividade.

O estudante de engenharia mecânica da UFPA, Rafael Souza Fontes, de 24 anos, é um dos movidos pelas bicicletas customizadas. Inspirado pelo pai, o contato com os modelos começou ainda na infância. “Eu achava muito curioso o fato de ser um veículo que se move sem motores. Sem dúvidas, isso me cativou bastante”, disse.

Bicicletas em exposição na praça da República, em Belém (Elias Silva/Divulgação)

Segundo o estudante, a cultura da customização na região ainda é muito desconhecida e desvalorizada. “Muitas pessoas não entendem o porquê de pedalarmos bicicletas diferentes, com cores fortes e com alguns detalhes curiosos (estéticos ou mecânicos)”, explicou, ao enfatizar que a customização vai muito além de belez. “Tudo isso sempre me chamou atenção, pois queria criar um destaque, tentar ser diferente da maioria, e vi na customização uma linguagem em que eu pudesse me libertar e me sentir feliz”, acrescentou.

Além de gostar e ter bicicleta customizada, Rafael Fontes também atua na criação delas. “Meu contato com a customização foi quando ainda era criança, através de Marcos Miranda, conhecido como Marquinho Xibé, com seu veículo baseado no início do século XX chamado de ‘Buick’. Outras obras de Marcos também, como suas motos customizadas e até construídas de materiais recicláveis”, disse o estudante.

Rafael passou a cusmotizar bicicletas em 2018, quando conheceu o holandês Robin Van Deer Ven (Gringo), que se mudou naquele ano para o Brasil. “Através do Gringo recebi conhecimentos de mecânica e experiências de um outro país trazidas por ele, já que a Holanda é conhecida por ser o país das bicicletas. Após minha primeira visita à oficina, onde também era a casa dele, me apaixonei pelas bicicletas que o mesmo fabricava. E comecei a sonhar bastante. Nesse período comecei a passear com ele e seu grupo, em uma de suas bicicletas, o que me empolgou cada vez mais”, relembrou.

Em determinado período, Gringo apresentou uma proposta a Rafael, em que se ele o ajudasse na oficina, como forma de pagamento, lhe daria uma bicicleta totalmente desenhada e fabricada do zero. “E claro, sem dúvidas, topei e aceitei. A customização permite que o proprietário modifique algo em seu veículo, ou seja, sempre estamos modificando uma coisa na bicicleta. Isso é bem legal, pois dá uma sensação de liberdade muito grande. Dependendo do tipo de customização a ser feita, a pessoa julga se é capacitada a realizar aquela modificação e ou se tem ferramentas adequadas para tal”, disse.

Rafael passou a customizar bicicletas em 2018, quando conheceu o holandês Robin Van Deer Ven "Gringo" (Ramon Oliver/Divulgação)

Para Rafael, liberdade e sensação de ser diferente é um dos sentimentos de andar em uma customizada. “A reação das pessoas nas ruas é uma das coisas que marca bastante, chega a ser engraçado alguns comentários. Você precisa se acostumar que todo tempo a galera vai quebrar o pescoço para olhar as bicicletas diferenciadas”, contou, ao compartilhar que o amor pelas customizadas foi o que o motivou a seguir na carreira de engenheiro mecânico.

A exposição das bicicletas customizadas em um shopping de Belém foi um dos marcos na vida de Rafael, tanto pela valorização quanto pela divulgação em que falaram mais sobre as obras de arte. “Tudo isso deve-se também ao nosso amigo e engenheiro eletricista Elias Silva, que segue a linha de customização com seus veículos de propulsão elétrica, incluindo bicicletas. Me marcou bastante também o fato de ter participado de algumas montagens de bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência, através do projeto Ponto de Apoio. Uma das bicicletas foi fruto de pesquisa, estudo e até um TCC na Universidade Federal do Pará”, afirmou, ao enfatizar que teve a vida transformada depois que passou a pedalar em uma bicicleta customizada.

“Comecei a ver o mundo de outra forma. Me senti mais feliz, mais à vontade. Enfim, uma emoção muito grande”, concluiu.

