Apoio incondicional: Mãe de piloto infantil se divide entre a preocupação e o incentivo ao filho

Mães são uma figura importante na vida dos filhos esportistas. Elas estão sempre presentes apoiando e incentivando seus filhos a alcançar seus sonhos e objetivos. Mannuela Coutinho, empresária e mãe de Joaquim Celin, um piloto paraense de motocross infantil, é um exemplo de mãe que apoia e incentiva o filho em sua trajetória esportiva.

Mannuela conta que Joaquim sempre foi apaixonado por motos e que aprendeu a andar com apenas seis anos de idade. Desde então, ele não pensa em deixar o esporte e segue os passos do pai, que também é piloto de motocross. Para Mannuela, ser mãe de um filho esportista não é fácil, ela confessa que é um teste para o coração e que fica muito nervosa durante os treinos e competições, mas que faz tudo para ver o filho feliz.

Durante a trajetória esportiva de Joaquim, Mannuela destaca a evolução do filho no esporte e as amizades que ele criou. Ela se sente orgulhosa de ver o esforço e dedicação do filho para alcançar seus objetivos e, apesar das preocupações, sente tranquilidade quando as corridas acabam.

Mannuela também acredita que a prática esportiva ajuda seu filho a ser mais disciplinado e obediente em casa. Ela se sente muito feliz em poder apoiar e incentivar o filho em sua paixão pelo esporte e se considera agraciada por poder compartilhar esses momentos com ele.

Mannuela Coutinho é um exemplo de mãe que apoia e incentiva seus filhos esportistas em sua jornada, mesmo com as preocupações e nervosismo que a prática esportiva pode trazer. Ela sabe que o esporte traz muitos benefícios para o Joaquim, como disciplina e perseverança, e se sente orgulhosa de ser mãe de piloto.

