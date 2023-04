Ana Carrasco: a mulher que faz história na Motovelocidade

Ana Carrasco é uma piloto de motociclismo espanhola de 26 anos que se tornou a primeira mulher a vencer um campeonato mundial de motociclismo. Ana iniciou as competições profissionais no Campeonato Espanhol de Motovelocidade, em 2011, na categoria 125cc, depois disso foi aumentando os níveis no esporte e, junto, as presenças nos pódios.

Entre as conquistas da piloto está o de primeira e mais jovem mulher a pontuar no Campeonato do Mundo de Moto3, onde ficou de 2013 a 2015. Em 2017, Ana se tornou a primeira mulher a vencer uma etapa na categoria do Mundial de Supersport 300 (World SSP 300) e no ano seguinte se tornou a primeira mulher a vencer um campeonato do mundo com o título do World SSP 300.

Em meios as muitas vitórias, os desafios. Em 2020 a piloto caiu e teve sérias lesões em duas vértebras e precisou passar por cirurgia e ficou um tempo longe das pistas. Com a saúde recuperada e com sangue nos olhos para fazer bonito na temporada, a piloto está pronta para arrancar suspiros dos amantes de motovelocidade.

