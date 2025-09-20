Visita da Imagem Peregrina a Barcarena terá traslado em berlinda neste domingo (21)

A cidade de Barcarena se prepara para receber a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo (21). A programação, que terá traslados em berlinda e carro, inclui missa solene e visitação da imagem em três paróquias do município. O evento é aguardado com grande alegria pelos fiéis das paróquias de São Tomé, São Francisco de Assis (Laranjal) e São Francisco Xavier.

Acolhida e missa solene

A visita terá início às 14h, com a acolhida na Igreja de São Francisco Xavier, onde a Imagem Peregrina passará por um rito de benção e visitação. Logo em seguida, às 15h, a berlinda seguirá para a Igreja Matriz de São Tomé, onde será acolhida para um novo momento de benção e visitação.

Às 16h, a imagem será trasladada para a Igreja de São João Batista, em Vila do Conde. Já a partir das 18h, a imagem será transportada em um carro fechado em direção à sede de Barcarena, com uma acolhida marcada para as 18h30 na Igreja de São João Paulo II. De lá, os fiéis seguirão em caminhada até o Santuário Diocesano para a celebração da Santa Missa Solene, às 19h. A visita será encerrada às 21h com um jantar.

Roteiro da Visita da Imagem Peregrina a Barcarena

14h: Acolhida e benção na Igreja de São Francisco Xavier

15h: Traslado em berlinda e acolhida na Igreja Matriz de São Tomé

16h: Translado para a Igreja de São João Batista - Vila do Conde

18h: Traslado em carro fechado para Barcarena Sede

18h30: Acolhida na Igreja de São João Paulo II e caminhada até o Santuário Diocesano

19h: Santa Missa Solene

21h: Encerramento da visita e jantar