Visitação à Nossa Senhora movimenta Praça Santuário nesta segunda de feriado

A movimentação foi grande para visitar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, na Praça Santuário, em Belém, nesta segunda-feira (12). No primeiro dia de exposição após o Círio 2020, que coincidiu com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, devotos de vários municípios fizeram questão de ficar mais próximos, mesmo que poucos minutos, da padroeira da Amazônia. Assim como os outros eventos da festividade, a visitação segue os protocolos de distanciamento social e higienização para contenção da covid-19.

Por enquanto, a imagem está dentro da berlinda utilizada nas procissões, quase no centro da praça, isolada por grades de proteção. De acordo com a assessoria da Diretoria da Festa (DFN), ela será transferida para o altar central da praça nesta terça-feira (13) ou na quarta-feira (14). O motivo para o posicionamento temporário, segundo a assessoria, é a possibilidade da população ficar mais perto da berlinda, já que não houve procissões neste ano.

Visitação à Nossa Senhora movimenta Praça Santuário nesta segunda (12) Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal

Os fiéis devem aguardar na fila e apenas 20 pessoas por vez podem entrar na área de exposição. Um corredor de acesso foi montado no portão em frente à Basílica e a saída é pelo portão da avenida Generalíssimo Deodoro. Não há tempo exato para permanência no local, mas a DFN orienta que os devotos façam suas orações e tirem fotos sem demorar muito, para dar oportunidade para outras pessoas. A visitação segue sempre do meio-dia às 21h, até o dia 25 de outubro, no Recírio.

Ao longo da noite, a fila de visitação dobrou em frente à Basílica até o portão do Arraial de Nazaré. Os devotos utilizaram máscara e álcool em gel para entrar. A funcionária pública Helinamar Pereira fez um agradecimento especial pela saúde dela. "Tenho muita fé. Já fiz muitos pedidos para Nossa Senhora e sou grata porque já conquistei muitas coisas. Já pedi para meu filho se formar como advogado e minha filha como professora. Hoje eu vim para agradecer pela minha saúde, porque tive muita alergia nessa pandemia", contou.

Túnel iluminado

Uma novidade que movimentou muitos visitantes da Praça Santuário foi o túnel temático com piso de slides iluminados que remetem à história do Círio. A instalação tem 40 metros e ficará aberta à visitação pública durante toda a quinzena mariana. O acesso a ele inicia logo após a visitação à exposição da imagem, por trás do altar central, seguindo até a saída da avenida Generalíssimo Deodoro.

Arraial sem parque

Outra programação que chamou atenção de quem frequentou os arredores da Basílica, no estacionamento do Centro Social de Nazaré, foi o tradicional Arraial de Nazaré, que este ano, por conta da pandemia, teve um formato diferente: sem o parque de diversões ITA. Cerca de 24 estandes foram montados na área, com vendas de produtos artesanais, alimentos, vestuário e artigos religiosos.

Mas muita gente sentiu falta dos brinquedos do parque. A doméstica Daniele Ferreira, 45, convidou o neto dela, Daniel, que acabou ficando decepcionado com o passeio. "Meu neto tem 4 anos e veio comigo todo alegre achando que teria parque. Chegando aqui, ele pediu para ir embora porque não viu os brinquedos. Mas é uma boa opção. Nós, adultos, entendemos. Eu tive que conversar com ele até aceitar ficar", relatou.

Além disso, os visitantes podem acompanhar as lives do Círio Musical, em um telão no centro do Arraial, com transmissão ao vivo pela TV Nazaré, sempre a partir das 19h. O espaço funciona das 17h às 22h, até 26 de outubro. A Diretoria da Festa reforçou que a entrada só é permitida com o uso de máscaras de proteção e cumprindo as orientações de distanciamento social.