Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Vila Círio Iluminado tem programação gratuita para o Dia das Crianças neste domingo

A partir das 18 horas, a praça Waldemar Henrique será transformada em um espaço de alegria e encanto

Dilson Pimentel
fonte

Um dos grandes destaques da Vila Círio Iluminado é a roda gigante itinerante de 36 metros de altura, considerada a maior do Pará; a atração é gratuita (Foto: Divulgação/Equatorial)

Neste domingo (12), data em que se comemoram o Círio de Nazaré e o Dia das Crianças, a Vila Círio Iluminado 2025 promove uma grande celebração voltada especialmente para os pequenos. A praça Waldemar Henrique será transformada em um espaço de alegria e encanto, recebendo, a partir das 18 horas, uma programação gratuita repleta de diversão para crianças e suas famílias.

Entre as atrações confirmadas que prometem fazer a alegria da garotada estão shows com personagens adorados como Mundo Bita, Patrulha Canina e Bolo Fofos. A programação infantil conta ainda com apresentações do TapioKids, Patrulha Colorê e a animada Balada Kids.

Um dos grandes destaques da Vila Círio Iluminado é a roda gigante itinerante de 36 metros de altura, considerada a maior do Pará. A atração é gratuita para toda a família e oferece uma vista panorâmica espetacular de Belém. A analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, patrocinadora do evento, Michelle Miranda, reforçou o foco no público infantil neste dia especial. "Temos o Círio, mas também temos o dia das Crianças. Estamos olhando para os pequenos, pois é um espaço para a família. Então, domingo, tragam seus filhos, teremos shows maravilhosos aqui, voltados exclusivamente para as crianças," disse.

Memória afetiva

O diretor cultural do Círio Iluminado, Olívio Rafael, destacou a importância de oferecer um dia de diversão e encontro para as famílias. "A criança não vem só. Ela sempre vem acompanhada dos pais, parentes, cuidadores. É um momento de encontro, memória afetiva, bem familiar. Aquela coisa bem descontraída, um ambiente seguro e adequado para as crianças se divertirem. É isso que a gente está preparando," afirmou.

Quem está na expectativa para a chegada do domingo é Maria de Fátima. Ela vai levar novamente o filho, Andrei, de sete anos para brincar na roda gigante. “Viemos na segunda-feira e meu filho adorou. É muito bacana uma praça toda iluminada e com programação gratuita pra gente, muito bom”, contou Maria. A Vila Círio Iluminado 2025 começou na segunda-feira (6), na praça Waldemar Henrique, e seguirá com shows regionais e áreas instagramáveis, todos gratuitos, até o dia 19 de outubro.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vila círio iluminado tem programação gratuita para o dia das crianças neste domingo

círio 2025
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda