vila círio iluminado tem programação gratuita para o dia das crianças neste domingo

Neste domingo (12), data em que se comemoram o Círio de Nazaré e o Dia das Crianças, a Vila Círio Iluminado 2025 promove uma grande celebração voltada especialmente para os pequenos. A praça Waldemar Henrique será transformada em um espaço de alegria e encanto, recebendo, a partir das 18 horas, uma programação gratuita repleta de diversão para crianças e suas famílias.

Entre as atrações confirmadas que prometem fazer a alegria da garotada estão shows com personagens adorados como Mundo Bita, Patrulha Canina e Bolo Fofos. A programação infantil conta ainda com apresentações do TapioKids, Patrulha Colorê e a animada Balada Kids.

Um dos grandes destaques da Vila Círio Iluminado é a roda gigante itinerante de 36 metros de altura, considerada a maior do Pará. A atração é gratuita para toda a família e oferece uma vista panorâmica espetacular de Belém. A analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, patrocinadora do evento, Michelle Miranda, reforçou o foco no público infantil neste dia especial. "Temos o Círio, mas também temos o dia das Crianças. Estamos olhando para os pequenos, pois é um espaço para a família. Então, domingo, tragam seus filhos, teremos shows maravilhosos aqui, voltados exclusivamente para as crianças," disse.

Memória afetiva

O diretor cultural do Círio Iluminado, Olívio Rafael, destacou a importância de oferecer um dia de diversão e encontro para as famílias. "A criança não vem só. Ela sempre vem acompanhada dos pais, parentes, cuidadores. É um momento de encontro, memória afetiva, bem familiar. Aquela coisa bem descontraída, um ambiente seguro e adequado para as crianças se divertirem. É isso que a gente está preparando," afirmou.

Quem está na expectativa para a chegada do domingo é Maria de Fátima. Ela vai levar novamente o filho, Andrei, de sete anos para brincar na roda gigante. “Viemos na segunda-feira e meu filho adorou. É muito bacana uma praça toda iluminada e com programação gratuita pra gente, muito bom”, contou Maria. A Vila Círio Iluminado 2025 começou na segunda-feira (6), na praça Waldemar Henrique, e seguirá com shows regionais e áreas instagramáveis, todos gratuitos, até o dia 19 de outubro.