Viatura capota após ser atingida por carro na Doca de Souza Franco

Uma viatura da Polícia Militar capotou na noite deste domingo (26) após ser atingida por um veículo de passeio na avenida Doca de Souza Franco, esquina com a rua 28 de Setembro, no bairro do Reduto, em Belém. O acidente chamou a atenção de quem passava pela via e mobilizou equipes da própria PM e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações repassadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, o impacto teria sido intencional, conforme relato dos agentes que estavam na viatura. Após a colisão, os ocupantes do carro fugiram do local e, até a publicação desta reportagem, ainda não haviam sido localizados.

Conforme imagens recebidas pela reportagem, é possível ver a viatura capotada e equipes do Corpo de Bombeiros trabalhando para socorrer os policiais, que ficaram presos dentro do veículo. As imagens também mostram o momento em que pessoas correm para ajudar a retirar os agentes do interior da viatura, antes mesmo da chegada completa das equipes de resgate.

Além disso, é possível observar grande movimentação de curiosos no entorno do acidente, bem como diversas outras viaturas da PM que chegaram ao local para dar suporte e realizar buscas pelo carro envolvido na colisão.

Os policiais que estavam na viatura realizavam rondas pela área no momento do acidente. Apesar do capotamento, nenhum deles ficou ferido com gravidade. Segundo a Polícia Militar, todos passam bem.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias da colisão e confirmar se houve, de fato, a intenção de atingir o veículo policial.