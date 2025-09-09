Venda de ingressos para a arquibancada do Círio 2025 começa com fila de espera

A venda de ingressos para as arquibancadas da Trasladação e da grande procissão do Círio de Nazaré 2025 abriu nesta terça-feira (9/9). A comercialização iniciou a partir das 8h pelo site www.lojinhadocirio.com.br e já contou com fila de espera.

O público pode escolher entre dois setores: a Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e a Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que este ano contará com cobertura total. Cada pessoa poderá adquirir até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão.

Ingressos serão nominais e com QRCod

Os ingressos são nominais e conterão QRCode impresso, medida que visa aumentar a segurança, evitar falsificações e garantir melhor controle de acesso. Não haverá opção de meia-entrada. Mais de 4 mil lugares estarão disponíveis por dia.

Valores das arquibancadas para o Círio 2025:

Trasladação : R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B - coberto)

: R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B - coberto) Círio: R$ 200 (setor A) e R$ 230 (setor B - coberto).

Estrutura será montada na avenida Presidente Vargas

A estrutura das arquibancadas será montada a partir de 10 de setembro, na avenida Presidente Vargas. Antes da liberação, o espaço passará por vistoria do Corpo de Bombeiros.

Além da área para assistir as procissões, o público contará com estandes de artesanato religioso, banheiros e praça de alimentação. O acesso às arquibancadas será liberado às 17h no sábado da Trasladação e a partir das 6h no domingo do Círio.

Como conseguir gratuidade para as arquibancadas do Círio 2025?

A DFN disponibilizará 900 ingressos gratuitos: 600 para a Trasladação e 300 para o Círio. A gratuidade é destinada a pessoas com deficiência e idosos a partir de 60 anos.

O cadastro deve ser feito a partir de 11 de setembro no mesmo site da venda. A retirada dos ingressos ocorrerá exclusivamente no dia 16 de setembro, das 8h às 14h, na Casa de Plácido, no Centro Social Nazaré (estacionamento da Basílica Santuário), mediante apresentação de documento com foto e comprovante do direito à gratuidade. Crianças de até dois anos têm entrada gratuita e não precisam de cadastro.

As arquibancadas são organizadas pela DFN desde 2012, e a renda da venda dos ingressos é destinada à cobertura das despesas da festa e à manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.

Gratuidade

Gratuidade: cadastro a partir de 11 de setembro.

Entrega das gratuidades: 16 de setembro, das 8h às 14h.

Local de retirada: Casa de Plácido, no Centro Social Nazaré.