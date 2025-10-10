Veja como foi o Traslado da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua

O Traslado da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua, uma das mais longas e emocionantes do Círio, foi concluída no início da noite desta sexta-feira (10), após cerca de 10 horas de percurso. A Imagem Peregrina partiu da Basílica Santuário, em Belém, às 8h, percorreu mais de 50 quilômetros até a Praça Matriz de Marituba e retornou a Ananindeua, onde chegou à Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças. Durante todo o trajeto, milhares de fiéis acompanharam a berlinda, prestando homenagens, fazendo orações e cumprindo promessas em um clima de intensa devoção e emoção. O percurso, tradicional desde 1992, reforçou o caráter evangelizador do Círio ao levar a fé mariana às famílias da Região Metropolitana.

Saída da Basílica

A Imagem Peregrina deixou a Basílica Santuário de Nazaré por volta das 8h, dando início ao Traslado que marca a segunda procissão oficial da quadra nazarena e o mais extenso trajeto entre as romarias do Círio. O cortejo seguiu pelas principais avenidas da capital em direção à BR-316, com destino a Marituba e, posteriormente, à Igreja Matriz de Ananindeua.

Hospital Ophir Loyola

Logo no início do percurso, a Imagem fez uma parada em frente ao Hospital Ophir Loyola, onde abençoou pacientes, profissionais e familiares. O momento foi de comoção e fé, com dezenas de pessoas reunidas nas calçadas para agradecer e pedir bênçãos à Rainha da Amazônia.

Avenida Almirante Barroso

Por volta das 9h da manhã, a berlinda passou pela avenida Almirante Barroso, na esquina com a travessa Timbó, onde uma multidão de fiéis aguardava. Ao longo da via, moradores ornamentaram fachadas e distribuíram flores, transformando o trajeto em uma grande manifestação de fé.

Palácio do Governo

Ainda pela manhã, a Imagem Peregrina passou em frente ao Palácio do Governo, onde foi homenageada pelo governador Helder Barbalho, acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho, e da vice-governadora, Hana Ghassan. O trio acompanhou o momento de oração em respeito e devoção à Padroeira dos Paraenses.

Promesseiros

Entre os devotos, a doméstica Heloísa Cabral, de 74 anos, destacou-se pela fé e constância. Há 15 anos, ela cumpre a promessa de distribuir água e café aos romeiros ao longo da procissão. “Eu continuo ofertando água todos os anos, água e café. Vinte litros de café com leite e dez pães para as pessoas que passam e necessitam”, contou. A promessa é um gesto de gratidão pela saúde e pela recuperação do irmão. “Chorei pedindo para ela o que peço todos os anos: saúde, saúde e saúde”, disse.

Guardas de Nazaré

Durante a passagem pela BR-316, os Guardas de Nazaré também prestaram suas homenagens. Em um momento de devoção, rezaram a “Ave Maria” enquanto aguardavam a berlinda, reforçando o clima espiritual que tomou conta do Traslado.

Viaduto do Coqueiro e Unama

No viaduto do Coqueiro, em Ananindeua, a Imagem foi recebida com balões, confetes e cânticos. Fiéis tomaram os arredores para celebrar a passagem da Padroeira. Logo em seguida, a berlinda fez uma breve parada em uma universidade particular, onde estudantes e professores participaram das homenagens.

Avenida Três Corações

Por volta das 13h, a Imagem chegou à avenida Três Corações, na Cidade Nova, em Ananindeua. Até esse ponto, já haviam sido percorridos cerca de 20 quilômetros em pouco mais de cinco horas de procissão, sob forte calor e emoção dos fiéis.

Paróquia Santa Paula Frassinetti

Às 15h15, a berlinda chegou à Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova VI. A chegada foi marcada por cânticos e aplausos. Fiéis formaram corredores humanos para ver de perto a passagem da Imagem, um dos momentos mais aguardados do percurso.

Paróquia São Vicente de Paulo

Por volta das 16h35, a Imagem passou pela Paróquia São Vicen​te de Paulo, no bairro do Paar. A Polícia Rodoviária Federal, que há 34 anos participa da condução da berlinda, seguia à frente, garantindo a segurança do cortejo que já somava milhares de participantes ao longo da rodovia.

Chegada à Praça de Marituba

A Imagem Peregrina chegou à Praça Matriz de Marituba por volta das 17h45, sendo recebida por aplausos e orações. O local foi tomado por devotos que aguardavam desde o início da tarde. Após breve permanência, a berlinda iniciou o retorno para Ananindeua.

Chegada em Ananindeua

O Traslado foi concluído no início da noite, com a chegada da Imagem à Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Fiéis lotaram o entorno do templo para a recepção da Santa, em um momento de grande emoção e fé. A Imagem permanecerá no local até a manhã deste sábado (11), quando seguirá para Icoaraci, de onde partirá a Romaria Fluvial, mais uma etapa da programação oficial do Círio de Nazaré 2025.