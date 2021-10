Vegeçoba: opção de maniçoba vegetariana conquista muitos paraenses

Considerada um dos principais pratos do tradicional almoço do Círio, a maniçoba é uma das iguarias mais procuradas pelos paraenses neste período do ano. Mas para atender a todos os gostos, inclusive às pessoas que optam por não comer carne, muitos empreendedores inovam a tradicional receita e apostam em uma opção vegetariana.

Kelly Cotta, assistente social, conta que a ideia de vender maniçoba vegetariana - ou “vegeçoba”, como ela chama - surgiu no ano passado, após ela observar que muitas pessoas buscam uma alimentação mais saudável e estão mais preocupadas com a causa animal. Kelly ressalta que sempre foi apaixonada pela culinária e que a “vegeçoba” foi uma oportunidade para conseguir uma renda extra.

“A opção vegetariana à tradicional maniçoba veio por curiosidade; eu gosto muito de cozinhar e testar receitas diferentes. Vi na procura pela opção vegetariana a oportunidade de ganhar um dinheiro”, destaca a empreendedora.

Kelly diz que os ingredientes do prato incluem carne vegetal, salsicha vegetal, castanha de caju e queijo provolone, além de que os condimentos utilizados são comprados em lojas de alimentos naturais, pois possuem menos sódio.

Expectativa

A empreendedora conta que mesmo com a produção caseira e sem funcionários para auxiliá-la, foram vendidos cerca de 44 quilos de maniçoba vegetariana com farofa de soja de acompanhamento, e que este ano a expectativa de vendas continua alta.

Desde que aderiu ao vegetarianismo, há cerca de dois anos, o estudante Caio Tavares sempre leva as próprias refeições para as comemorações em família, inclusive para o almoço do Círio. “Eu normalmente faço minhas próprias refeições do dia a dia, mas, como maniçoba dá muito trabalho pra cozinhar, então eu prefiro encomendar já pronta dos restaurantes vegetarianos que temos na cidade”, comenta Caio.

No restaurante vegetariano do Francisco Gomes, a maniçoba foi incluída no cardápio após um detalhado processo de seleção dos ingredientes. “Sendo uma iguaria tão apreciada da culinária paraense, sentimos que a maniçoba não poderia ficar fora do nosso cardápio. No entanto, tínhamos um desafio: manter as características originais, especialmente nos quesitos nutrientes e sabor. Após um trabalho de pesquisas e testes chegamos a uma receita que não demorou para ser um dos pratos queridinhos do nosso cardápio”, destaca o empresário.

Francisco ressalta que o prato é a opção mais procurada no período e corresponde a cerca de 70% das vendas do restaurante. Apesar de o estabelecimento não funcionar no segundo domingo de outubro, as encomendas são entregues nos dias que antecedem a comemoração religiosa.

“Muita gente faz a encomenda da maniçoba por quilo para ceia do Círio. Tem gente que até compra ela congelada pra mandar pra parentes em outros Estados, no famoso isoporzinho tão característico das viagens dos paraenses”, conta Francisco.

Além da maniçoba, a dentista Deborah Frazão incrementa a ceia do Círio com outros pratos vegetarianos, como vatapá, tofu no tucupi ou arroz paraense com tofu e castanha. “Na verdade, não lembro bem como é o gosto da carne, mas também não sinto nenhuma falta. Geralmente, eu mesma faço os pratos. Até quem não é vegetariano gosta”, comenta.

(Emilly Melo, com supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia).