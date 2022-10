TV Liberal prepara cobertura especial para o Círio de Nazaré 2022

A TV Liberal e o g1 Pará prepararam uma cobertura especial para o Círio de Nazaré 2022, que envolve mais de 200 profissionais. A programação começa neste sábado com o “É do Pará”, que apresenta, ao vivo, todos os detalhes do Círio Fluvial e da Motorromaria. A jornalista Tainá Aires recebe a pesquisadora e especialista em Círio, Mariana Ximenes, e a cantora Carol Ferreira. O programa trará ainda reportagens que abordam a relação dos paraenses com as águas e a fé.

No “É do Pará”, os telespectadores poderão conferir receitas de maniçoba, além de muita emoção e devoção com o fiel Luiz Henrique e o cantor Thiago Costa. “Será um programa muito especial nesse momento em que nossa gente está ansiosa pra voltar a viver as emoções incomparáveis que o Círio tradicional, sem restrições, nos proporciona. Ainda mais após um período difícil que passamos com a pandemia. Nosso telespectador poderá interagir conosco, utilizando a #CirioNaTVLiberal”, afirma Elton Magalhães, diretor de Programação da Rede Liberal.

A emissora também vai acompanhar, ao vivo, todos os detalhes do retorno presencial das duas maiores procissões da festa: Trasladação e Círio. Serão apresentadas histórias de fé, reportagens especiais e entrevistas exclusivas nos estúdios de vidro ao longo do percurso da romaria. Gustavo Ferreira comanda o estúdio instalado na Estação das Docas, enquanto Priscilla Castro e João Jadson recebem comentaristas, historiadores e convidados, no estúdio da avenida Nazaré.

Os repórteres da TV Liberal estarão também em diferentes pontos da cidade, mostrando a movimentação nas ruas. "Vai ser uma cobertura jornalística de muito coração, muita fé, ao lado do povo paraense. Dois anos de espera para festejar novamente o Círio de Nazaré. Mais de 200 profissionais envolvidos para retratar em todos os detalhes esse momento único", pontua Carlos Bonatelli, gestor de Jornalismo da Rede Liberal.

Emoção em todas as telas

A cobertura especial segue no g1 Pará, onde o internauta tem acesso à editoria Círio de Nazaré 2022. “Na página, há histórias, dicas, reportagens, vídeos e entrevistas exclusivas. Também faremos a transmissão da grande procissão de domingo, ao vivo, para todo mundo, com comentaristas, convidados e a participação do público, pela hashtag #cirionog1”, detalha Arthur Sobral, coordenador do g1 Pará.

Lissa de Alexandria, apresentadora do portal, também fará parte do time da transmissão de domingo da TV Liberal. Ela vai estar no estúdio com as publicações dos internautas, chamando a participação dos repórteres.

Para a campanha, as ações e as transmissões deste ano, as áreas de Jornalismo, Entretenimento, Programação, Markerting e Negócios da TV Liberal apostaram no tema Círio 2022: Caminho de reencontros. "Nossa inspiração veio dos percursos que os devotos percorrem pela fé e nos reencontros dos fiéis com a festa de Nazaré e os seus símbolos. Revela ainda que a volta das missas, procissões e demais manifestações presenciais da quadra nazarena, depois de dois anos muito difíceis, tem sido motivo para muitas reuniões e comemorações”, defende Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da Rede Liberal.

O projeto ‘Círio 2022’, da TV Liberal tem como patrocinadores a Equatorial Energia, a Prefeitura de Belém, a Santa Clara e o Instituto Cultural Vale.

Mais sobre a Rede Liberal – Afiliada Rede Globo no Pará, a TV Liberal tem sede em Belém. Cobre 82 municípios paraenses por meio da Rede Liberal, com emissoras nas cidades de Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Redenção. Juntas, dialogam com mais de 6 milhões de telespectadores potenciais. Fundada há 45 anos pelo empresário e jornalista Romulo Maiorana, a TV Liberal abrange um estado de oportunidades e coleciona, ao longo da história, contribuições para a comunicação e mídia no Norte do Brasil.