Troca dos Arcos faz homenagem a Nossa Senhora e marca a abertura do Círio 2021

A quadra Nazarena começou e o que indica aos devotos de Nossa Senhora de Nazaré que o Círio 2021 está próximo é a troca dos Arcos, na avenida Nazaré, próximo da Praça Santuário, entre às 9h e 20h desta sexta-feira (1). Os Arcos passaram por lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis desde o dia 11 de setembro, afirma Ronaldo Pinheiro, Diretor da engenharia e patrimônio da Festa de Nazaré, que ressalta a importância que o símbolo tem para a paisagem urbana e delimita a área do centro arquitetônico nazaré.

"Praça santuário, Basílica santuário e pela área que engloba a Casa de Plácido, a Memória de Nazaré e a Estação Luciano Brambilla, onde fica a Berlinda. Além de ser uma homenagem, as ilustrações são trocadas todos os anos. São relativas ao cartaz de cada ano, deste tem relação com a pandemia. É todo de branco e simboliza a área da saúde, fundamental ao combate da pandemia", disse.

Ronaldo fala que o povo entende a troca dos arcos como o início do Círio e que ao longo dos anos esse serviço foi remodelado, para atender as necessidades operacionais e ser menos dispendioso. "Como todo ano se faz esse serviço próximo ao Círio, a população entende: 'estão mexendo nos arcos, o Círio está próximo", explica.

"Os arcos antigamente eram de madeira, que não resiste tanto ao tempo, todo ano os arcos tinham que ser refeitos, então, se despendia muito dinheiro. Em 2008 se verificou a necessidade de fazer essa estrutura metálica. Uma parte fixa e uma removível, esta última é onde ficam as imagens de nossa senhora de nazaré. Tem 6 metros de altura, 180 lâmpadas de led, é basicamente um pórtico", finaliza.

Quem executa essa troca vê no serviço não só uma forma de sustento, mas também como uma benção de Nazaré, é o que diz Everaldo Farias, auxiliar de operação e serviços gerais desde 2008. "Eu sou responsável, todos os anos cuido, faço a manutenção, pinturas, retiradas das caixas, lavagens e recolocação das caixas. No meu trabalho também tem história de devoção. Meus pais eram católicos e eu os acompanhava. É uma satisfação e emoção muito grande de fazer esse serviço e a cada tempo que passa é um desafio que ela me dá",

Atualmente são somente dois arcos, localizados na Avenida Nazaré, entre Avenida Generalíssimo Deodoro e Travessa 14 de Março. Os painéis no centro dos Arcos seguem o layout do Cartaz Oficial do Círio de cada ano e a previsão é que o trabalho seja concluído nesta sexta-feira, às 20h.