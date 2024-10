Traslado: veja fotos da passagem da Santa na av. Almirante Barroso pelo trecho do bairro do Marco

Durante a segunda romaria oficial do Círio de Nazaré, o Traslado para Ananindeua, nesta sexta-feira (11), a procissão foi marcada por diversas homenagens em vários trechos da avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco. No decorrer da peregrinação, muitas foram as demonstrações de fé dos devotos. Entre estes perímetros, nas proximidades da Passarela da Escola Estadual Visconde de Souza Franco e do viaduto da avenida Dr. Freitas.

Na mureta do viaduto que liga a avenida Dr. Freitas à Almirante Barroso, o pedreiro David Couto, 42, aguardava pela passagem do Traslado. Ele costuma acompanhar a romaria de moto, mas esse ano teve um problema no veículo e participou somente como espectador. "Todo ano eu tô aqui com Ela, sou devoto. Essa procissão é uma coisa que não sei nem te explicar. Eu dedico à minha avó, que era muito católica, e à minha mãe também", declara.

O Traslado para Ananindeua e Marituba saiu da Basílica Santuário por volta das 8h, acompanhada por milhares de romeiros que se dirigem para a próxima etapa da romaria. A Praça Santuário, localizada no bairro de Nazaré, já estava lotada desde cedo. Ao todo, o percurso conta com 52,3 quilômetros, que devem ser percorridos em cerca de dez horas, até a chegada à Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua.