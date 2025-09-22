Traslado para Ananindeua: percurso é vistoriado pela DFN, que recomenda solução de intercorrências

Durante vistoria na manhã desta segunda-feira (22), a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) avaliou que o trajeto da romaria do Traslado para Ananindeua não apresenta grandes obstáculos e que as intercorrências encontradas serão solucionadas até o dia da procissão, em 10 de outubro. O itinerário da peregrinação permanece o mesmo do ano anterior. Uma comissão formada pela DFN e por diversos órgãos de segurança estaduais e municipais realizou uma inspeção do percurso até Ananindeua e Marituba.

Em alguns pontos, o grupo orientou pela interdição e até demolição de estruturas para evitar a ocorrência de acidentes durante o Traslado. Em uma área abandonada na terceira parada da santa, localizada na rua Liberdade entrada da Paróquia Cristo Rei, a orientação será demolir parte da estrutura e isolar o restante. "Fomos fazer a inspiração do Traslado para Ananindeua e Marituba, e depois a rodoviária, no decorrer, não tivemos obstáculos que possam comprometer o andamento da procissão. Para nós da diretoria do Círio é muito bom o que foi feito, o trabalho em conjunto, agradecemos muito a Deus e à Nossa Senhora por essa missão", destacou o diretor de procissões, Franco Marcial.

A saída ocorreu por volta das 8h, da Basílica Santuário de Nazaré, com a presença da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Polícia Rodoviária Federal (PRF), membros da DFN, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Batalhão Águia da Polícia Militar, Guarda Municipal de Belém, Guarda Municipal de Ananindeua e Polícia Militar.

Também participaram da vistoria equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) de Ananindeua. O objetivo foi avaliar as condições do trajeto, garantindo segurança e melhor estrutura para os milhares de fiéis que acompanharão a procissão. Foram inspecionadas as condições das vias, presença de buracos, obras em andamento e outros fatores que poderiam interferir na romaria.

Vistoria de comissão do Círio de Nazaré no Traslado Estrutura abandonada na rua Liberdade, entrada da Paróquia Cristo Rei, deverá ser isolada no dia da procissão do Traslado. Parte da estrutura deverá ser demolida para evitar acidentes, nas proximidades da Paróquia Cristo Rei, a terceira parada da santa. Campus da Universidade da Amazônia (Unama) na BR-316 também foi visitado nesta manhã de segunda-feira (22). Comissão também analisou rodovia BR-316 para prever possíveis problemas durante o trajeto do Traslado.

Trechos verificados

As paradas verificadas foram: entroncamento, onde foi feita uma análise de retirada de tapume de obra no elevado, que atualmente interdita metade da via; shopping Castanheira: verificação do ponto de parada da Berlinda, onde a Imagem Peregrina fará uma descida; e rua Liberdade (Paróquia Cristo Rei), ponto que deve ser feito o isolamento da área abandonada na esquina e demolição de estrutura com risco de desabamento;

Também foram vistoriados os seguintes trechos: proximidades da Universidade da Amazônia (Unama), onde deve ser feita a interdição da passarela em frente à instituição. Foi definido o retorno na BR para acesso à universidade, na altura da entrada de Águas Lindas. Na avenida Três Corações, foi feita a avaliação da conversão da rodovia Mário Covas para a avenida Três Corações, com a interdição do elevado de pedestres. Já na Praça Matriz de Ananindeua, ponto final da vistoria e chegada da romaria, a vistoria definiu que deve ser feita solicitação de retirada de tapumes no trecho.

Percurso

O Traslado sairá da Basílica e seguirá pela avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, BR-316, Rua São Benedito, passagem Jarbas Passarinho, rodovia Transcoqueiro, rodovia Mário Covas, avenida Três Corações, travessas WE 31 e WE 16, rua da Providência, avenida D. Vicente Zico, travessa WE 54, avenida Milton Taveira, travessas WE 68, SN 21, WE 72, 73 e 75, SN 24, avenida Arterial 5-A, Estrada do Icuí-Guajará, rua Santa Fé, avenida Professor Amintas Pinheiro, estrada do Guajará, avenida Independência, avenida Arterial 5-A, avenida Rio Solimões, estrada do Curuçambá, estrada do Maguari e avenida Cláudio Sanders, retornando à BR-316.

A duração prevista é de cerca de 10 horas, encerrando por volta das 18h. Ao longo desse tempo, a romaria deve reunir aproximadamente 1,5 milhão de fiéis. A organização do percurso é coordenada pela PRF, com apoio da DFN e demais órgãos de segurança e trânsito.